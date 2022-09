Andrej Mangold: Erster Red Carpet mit seiner neuen Freundin

Andrej Mangold zeigt seine neue Freundin erstmals auf dem roten Teppich. © IMAGO/nicepix.world (2)

Andrej Mangold ist endlich wieder verliebt! Mit seiner neuen Freundin Annika Jung zeigte sich der Ex-Bachelor jetzt erstmals auf einem roten Teppich.

Berlin – Andrej Mangold (35) ist kein „Bachelor“ mehr! Der einstige Rosenkavalier entschied sich 2019 in der RTL-Kuppelshow für die Bremerin Jennifer Lange (28). Im Gegensatz zu vielen anderen „Bachelor“-Paaren blieben die beiden danach noch eine Weile zusammen und traten sogar gemeinsam in der Reality-Sendung „Das Sommerhaus der Stars — Kampf der Promipaare“ auf. Letztendlich hielt die Liebe zwischen Andrej und Jennifer allerdings nicht und die zwei TV-Stars gingen wieder getrennte Wege. Jetzt hat der Basketballspieler jedoch augenscheinlich endlich die Richtige gefunden.

Nachdem er bereits vergangene Woche verkündet hatte, wieder in festen Händen zu sein, trat Andrej Mangold nun erstmals mit seiner neuen Freundin auf einem roten Teppich auf. Und seine Traumfrau ist keine Unbekannte: An der Seite der erfolgreichen Influencerin Annika Jung (32) präsentierte sich der gebürtige Hannoveraner bei den „Herqul Awards“ den zahlreichen Fotografen. Die Preisverleihung für Boxer besuchten die Frischverliebten stilecht in Smoking und Abendkleid.

Andrej Mangold und Annika Jung könnten das nächste Social-Media-Traumpaar werden

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Annika Jung einen Clip, der sie gemeinsam mit Andrej Mangold auf dem roten Teppich der Award-Veranstaltung zeigt. Selbstbewusst schreitet das Paar darin Hand in Hand durch das Blitzlichtgewitter, den Blick fordernd auf die Kameras gerichtet. Unter das Video schrieb Annika auf Englisch: „Erster roter Teppich zusammen.“ In den sozialen Netzwerken ist die 32-Jährige übrigens um einiges berühmter als ihr Beau. Mit über einer halben Million Instagram-Followern stellt Annika Andrejs knapp 280.000 Fans leichtfertig in den Schatten.

Gemeinsam könnten die beiden Profi-Influencer jedoch in Zukunft das neue Traumpaar der Social-Media-Plattform werden. Andrejs Sport-Content gepaart mit Annikas Beauty- und Fashion-Expertise ist möglicherweise genau die richtige Mischung, um die anspruchsvolle Netzgemeinde für sich zu begeistern. Doch vor allen Dingen sollte die beiden Turteltauben ihre junge Liebe erst einmal genießen. Denn wie Andrej im BILD-Interview verriet, ist seine Beziehung zu Annika erst einige Wochen alt. „Nach anfänglich eher sporadischem Kontakt, der immer mehr und intensiver wurde, haben wir vor ein paar Wochen gemerkt, dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind“, erzählte er glücklich.