„An einer Hand abzählen“: Andrej Mangold seit Trennung von Jenny Lange in Dating-Krise

Er sucht nach der Richtigen: Andrej Mangold sprach über seine aktuellen Dating-Erfahrungen. Der Frauenschwarm ist derzeit Single.

Mallorca – Auf der Suche nach der großen Liebe: Andrej Mangold (35) ist aktuell Single und wünscht sich eine Partnerin, mit der er durchs Leben gehen kann. Seit der Trennung von seiner „Bachelor“-Auserwählten Jennifer Lange (27) Ende 2020 scheint sich sein Dating-Leben jedoch eher schwierig zu gestalten, wie der TV-Star jetzt in einem Interview mit RTL verriet.



Mit dem Sender sprach der Frauenschwarm offen darüber, wie schwierig es für ihn als eine Person der Öffentlichkeit sei, neue Leute zu daten und nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin die Richtige für sich zu finden. Der Reality-TV-Darsteller enthüllte, dass er nach der Trennung von seiner einstigen Freundin bisher nur wenig Dates hatte: „Nach der Trennung Ende 2020 kann ich das wahrscheinlich an einer Hand abzählen.“

Beim Dating sei es als berühmte Person auch nicht ganz so einfach, den richtigen Ort für das Treffen zu finden, wo man nicht erkannt wird. „Du sagst ja auch nicht beim ersten Mal schreiben, wenn du gerade gefühlt erst Nummern ausgetauscht hast, komm mal zu mir nach Hause“, erzählte er.

Als TV-Persönlichkeit gestalte sich sein Dating-Leben zudem umso schwieriger, weil er sich bei potentiellen Partnern immer die Frage stellen müsse, ob die Person wirklich an ihm als Mensch interessiert ist oder durch ihn einfach nur berühmt werden will. „Man hat natürlich immer diesen Gedanken, ist die Person, die man datet oder die man daten möchte, an einem selbst interessiert oder ist sie vielleicht nur daran interessiert, in die Öffentlichkeit zu kommen und sich da einen Vorteil rauszuziehen“, erklärte der Star.