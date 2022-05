Schlager-Spaß mit Andy Borg: neue Duette-CD mit Semino Rossi und Ramon Roselly

(Fotomontage) © IMAGO / mix1 & IMAGO / Sven Simon & IMAGO / Future Image

Mit seiner Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ hat der Sänger eine echte Institution im SWR geschaffen. Nun gibt es die schönsten Duette aus der Show auf CD.

Alle Schlagerfans erwartet bald ein echter Ohrenschmaus: Andy Borg (61) bringt ein ganz besonderes Album heraus. Die CD „Schlager-Spaß mit Andy Borg - die Dritte“ fasst viele neue Duette aus seiner gleichnamigen SWR-Sendung auf einem Sampler zusammen. Unter dem Namen „Meine Lieblingslieder im Duett“ stellt Andy Borg die schönsten Kollaborationen mit anderen Schlagerstars vor. Die Fans dürfen sich unter anderem auf gemeinsame Songs mit Semino Rossi (59), Ramon Roselly (28), Claudia Jung (58), Ricky King (76), Peggy March (74), Tommy Steib (55) und den jungen Zillertalern freuen.

Bis zum 17. Juni müssen sich die Fans noch gedulden, bis die Platte erscheint. Vorbestellen kann man sie aber schon jetzt auf diversen Händlerseiten. Es ist nicht das erste Mal, dass Andy Borg ein Album zu seiner „Schlager-Spaß“-Sendung herausbringt. Die erste CD dieser Art erschien 2019 und beinhaltete Duette, etwa mit Oswald Sattler (64) und Monika Martin (60). 2021 kam der Nachfolger, auf dem Andy Borg unter anderem mit Oli P. (43) sowie Stefan Mross (46) sang. In bester Tradition liefert der Österreicher nun also Teil drei nach.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ geht diese Woche in die nächste Runde

Die Schlagerliebhaber können es sicher kaum erwarten, die Duette aus der beliebten Sendung auch auf CD zu haben. Seit 2018 lädt Andy Borg Musikerkollegen in seine SWR-Show ein. Dort verbreiten die Volksmusik- und Schlagerstars einen Samstagabend pro Monat gute Laune beim Publikum. Gefilmt wird in einer gemütlichen Weinstube, was zum heimeligen Ambiente beiträgt. Bisher wurden 44 Folgen veröffentlicht.

Die nächste Sendung wird am kommenden Samstag (28. Mai) um 20.15 Uhr im SWR ausgestrahlt. In der zweistündigen Show dürfen sich die Zuschauer auf Auftritte von hochkarätigen Schlagerstars wie Beatrice Egli (33), Elfi Graf (69), Graziano (53), Max Weidner (23) und dem Geschwister-Duo Sigrid (41) und Marina (37) freuen. Die besten Zutaten also für ein gelungenes Schlagerspektakel – und wer anschließend noch nicht genug hat, kann sich die „Schlager-Spaß“-CD vorbestellen.