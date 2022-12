Mit Eric Philippi und Patrick Lindner: Gästeliste für Andy Borgs 50. „Schlager-Spaß“ bekannt

Andy Borg feiert zum Jahresbeginn Jubiläum: SWR strahlt die 50. Ausgabe vom „Schlager-Spaß“ aus und neben tollen Gästen werden auch seine Eltern dabei sein.

Offenburg – Der Jahresbeginn hat bereits gute Aussichten. Am 1. Januar 2023 präsentiert Andy Borg (62) die 50. Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ (SWR) und startet somit in sein fünftes Jahr mit der erfolgreichen Unterhaltungsshow. Zu diesem Jubiläum der besonderen Art hat Andy Borg auch seine Eltern eingeladen, verrät der Moderator in einem Ankündigungs-Video vom SWR und freut sich über den großartigen Erfolg der Sendung. Kurz vor Weihnachten 2018 sei der erste „Schlager-Spaß“ ausgestrahlt worden und Andy sagt: „Wir haben natürlich gehofft, dass die Sendung unserem Publikum gefällt, aber dass es so ein Spaß, so ein Erfolg wird – damit haben wir nicht gerechnet“.

Umso schöner, dass der sympathische Moderator nun sein Jubiläum mit tollen Gästen in der Weinstube feiern kann. Die Gästeliste kann sich nämlich sehen lassen. Anders als andere Schlagershows, setzt Borg nicht auf die üblichen Verdächtigen der Schlagerwelt, sondern schaut auch über den Tellerrand hinaus. Die Sendung wolle auch jungen Talenten und Nachwuchskünstlern in der Show eine Bühne geben, so der Leiter der Show, Christian Kleinau.

Andy Borg: „Die schönste Zugabe meines Fernsehlebens ist der Schlager-Spaß“

In der Jubiläumsshow können sich Zuschauer und Zuschauerinnen auf eine bunte Mischung mit u.a. Newcomer Eric Philippi, Patrick Lindner, das Schwester-Gespann Sigrid & Marina, Bonny Tones, Tokio Spitzbuam, die Hanke Brothers, Tina Rainford, Landfunk Tirol, Zellberg Buam und die Althistorische Narrenzunft Offenburg freuen.

Das Jubiläum ist für Andy Borg „die schönste Zugabe meines Fernsehlebens“. Der Schlager-Spaß sei mit dem tollen Team und den wunderbaren Zuschauerinnen und Zuschauern genau seine Kragenweite und für den Moderator maßgeschneidert, erklärte der 62-Jährige.

„Andy Bord gelingt es mit dem Schlager-Spaß auf seine ganz unvergleichliche Art, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie zu unterhalten und musikalisch zu begeistern“, findet SWR-Intendant Kai Gniffke. Die Show sei eine Mischung aus zwei Stunden Musik und guter Laune. Vor allem unterstreicht Gniffke aber auch, wie wichtig es ist, Unterhaltungssendungen wie die von Andy Borg zu haben: „Den Menschen eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, ihnen eine Freude zu machen, das ist in diesen bewegten Zeiten wichtig wie verlässliche Informationen“.