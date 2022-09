Mit „Was Frauen träumen“ zu Silbereisens „Schlagerbooom“? Andy Borg kündigt Album für Oktober an

Borg-Fans haben Grund zur Freude

Dortmund – Ende Oktober ist es endlich wieder so weit: Der „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen (41) kehrt auf die TV-Bildschirme zurück! Die beliebte Fernsehgala wird zweifelsfrei wieder mit einer hochkarätigen Gästeliste aufwarten. Bisher ist noch nicht bekannt, welche Stars und Sternchen auf der Bühne der Dortmunder Westfalenhalle performen werden. Ein Blick auf die im Oktober geplanten Album-Releases könnte allerdings einen Hinweis darauf geben, wenn Showmaster Silbereisen in seiner Sendung begrüßen wird.

Unter anderem Helene Fischer (38) veröffentlicht beispielsweise am 21. Oktober ihre „Rausch Live“-Aufnahmen. Jetzt kündigte außerdem ein weiterer bekannter Sänger eine neue Platte für den Herbst an. „Schlager-Spaß“-Moderator Andy Borg (61) wird am 7. Oktober die Premiere seines Albums „Was Frauen träumen“ feiern. Seine riesige Fangemeinde hofft jetzt natürlich, dass Andy die neuen Hits kurze Zeit später direkt beim „Schlagerboom“ präsentiert.

Andy Borg setzt mit seinem Album „Was Frauen träumen“ auf echten Oldie-Charme

„Was Frauen träumen“ ist der Nachfolger von Andy Borgs Best-of-Album „Meine schönsten Lieder – 40 Jahre“, das vergangenes Jahr auf den Markt kam. Mit seiner neuen LP schlägt der Volksmusiker einen ähnlichen Weg ein. „Bekannte Oldies und große Schlagerhits“, sind auf dem Albumcover angekündigt. Und ein Blick auf die bereits veröffentlichte Trackliste bestätigt, dass Borg mit „Was Frauen träumen“ auf echte Klassiker setzt.

Mit internationalen Hits wie „Amarillo“ und „Ginny Come Lately“ beweist der Musiker, dass er auch außerhalb von Schlager und Volksmusik punkten kann. Doch im Großen und Ganzen bleibt Andy Borg seinem altbekannten Genre treu. 20 Lieder hat er für „Was Frauen träumen“ aufgenommen. Sicherlich ist da für jeden seiner Fans etwas dabei. Welchen Song Andy für eine Single-Auskopplung auswählt und ob er diesen dann auch tatsächlich beim „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen präsentiert, bleibt abzuwarten.