Singt Andy Borg seinen Hit „Sarah“ beim „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen?

Verdächtig war es schon, dass Andy Borg bei den Shows von Florian Silbereisen immer wieder den Hit „Sarah“ sang. Spielte er damit auf die neue Liebe des Moderators an?

Am 1. Juli ist es so weit: Florian Silbereisen (41) präsentiert das erste „Schlagerboom Open Air“ im österreichischen Kitzbühel. Zu dem Stadion-Event sind zahlreiche bekannte Schlager-Stars geladen wie Andreas Gabalier (38), Beatrice Egli (34), Howard Carpendale (77) und Vicky Leandros (70). Auch Andy Borg (62) lässt sich den Spaß nicht entgehen und ist mit von der Partie.

Aufmerksamen Fans wird aufgefallen sein, dass der langjährige „Musikantenstadl“-Gastgeber bei seinen Auftritten in den Shows von Florian Silbereisen gerne dasselbe Lied singt. Dabei handelt es sich um den Hit „Sarah“ von 2017. Die Website schlagerprofis.de mutmaßt, dass die Song-Auswahl kein Zufall ist. Schließlich ist mittlerweile bekannt, dass Silbereisen eine neue Freundin hat, deren Name kein anderer als Sara ist. Gut möglich also, dass sich Andy Borg ein kleines Späßchen mit seinem TV-Kollegen erlaubte. Oder hatte er einfach den richtigen Riecher? Es bleibt jedenfalls spannend, ob der „Schlager-Spaß“-Moderator auch beim „Schlagerboom“ von der Liebe zu „Sara(h)“ singen wird.

Florian Silbereisen schwärmte in der Vergangenheit von „Sarah“

Witzigerweise hatte sich Florian Silbereisen beim „großen Schlagercomeback” im Juli 2022 als großer Fan des Lieds geoutet: „Es gibt keinen Schlager, der besser zu so einer Sommernacht passt als ‚Sarah‘“. Vielleicht lädt ihn Andy Borg ja zu einem Duett ein? Sicher würde es Floris Liebste freuen, die folgenden Zeilen aus seinem Mund zu hören: „Sara(h), du musst der Sommer sein! Sara(h), mein Sonnenschein.“ Auch für die Fans wäre eine gemeinsame Performance der Schlagerstars ein Highlight.

Laut Bild kennen sich Florian Silbereisen und Sara schon seit vielen Jahren. Erst nach Beginn der Corona-Pandemie hätten sie jedoch mehr Zeit miteinander verbracht. „Bei Flo und Sara wurde in kleinen Schritten aus einer Bekanntschaft Freundschaft und dann Liebe“, plauderte ein Vertrauter des Paars aus. Die 34-Jährige stehe auf eigenen Beinen und teile Floris Leidenschaft fürs Motorrad- und Fahrradfahren sowie für Tattoos. Schon seit Ende 2021 seien die beiden ein Paar.