Raclette statt Neujahrsvorsätze: So feiert Andy Borg Silvester

Andy Borg gönnt sich an Silvester eine wohlverdiente Pause. Der Schlagerstar begeht den Jahreswechsel ganz gemütlich mit Raclette — aber ohne Wein.

Passau – 2022 war für uns alle ein bewegtes Jahr. Jetzt, da die Weihnachtsfeiertage in der Vergangenheit liegen, bereiten sich die meisten bereits auf die kommende Silvesternacht in ein paar Tagen vor. Partys werden organisiert, Feuerwerkskörper werden zuhauf eingekauft und die Vorsätze für 2023 nehmen langsam aber sicher Gestalt an. Andy Borg (62) lässt sich vom Jahresendstress allerdings nicht beeindrucken. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verriet der Schlagermoderator jetzt, dass er schon seit langem keine Neujahrsvorsätze mehr fasse.

„Wir haben seit mindestens zehn Jahren keine Vorsätze mehr“, erzählt Andy Borg über die Silvesterpläne, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau gefasst hat. Es habe einfach nie wirklich geklappt, die aufgestellten Regeln auch wirklich einzuhalten. Um sich eine Enttäuschung zu ersparen, wurden die guten Vorsätze deshalb kurzerhand gekippt. Generell wird der Jahreswechsel im Hause Borg eher eine entspannte Angelegenheit. Nachdem der „Schlager-Spaß“-Macher jahrelang mit dem „Silvesterstadl“ auf Tour war, wünsche er sich heute eher ein unaufgeregtes Programm für die letzte Nacht des Jahres.

Der österreichische Schlagersänger Andy Borg. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bei Andy Borg und seiner Familie steht an Silvester Raclette auf dem Speiseplan

Dass sich Andy Borg einen Jahreswechsel in gemütlicher Runde wünscht, wird bereits an der Wahl des Silvestermenüs deutlich: Dieses Jahr kommt bei den Borgs nämlich Raclette auf den Tisch. „Wir haben uns dieses Jahr schon für Raclette entschieden, sonst haben wir das auch sehr gerne zu Weihnachten gemacht“, erzählt der TV-Star der Deutschen Presse-Agentur weiter. Feuchtfröhlich wird es dagegen eher nicht, denn der Volksmusiker kann mit einem guten Wein laut eigener Aussage nichts anfangen: „Da fehlt mir einfach der Geschmacksnerv. Das kann niemand in meiner Familie verstehen, aber das ist so.“

Auch 2023 wird Andy Borg sicherlich wieder häufig im deutschen Fernsehprogramm zu sehen sein. Gerade deshalb freut sich der gebürtige Wiener besonders auf einen familiären Start ins neue Jahr. „Bei uns wird der Silvesterabend ganz kuschelig, fast so wie Weihnachten“, freut sich der Schlagerstar auf den kommenden Jahreswechsel.