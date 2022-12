Andy Borgs „Schlager-Spaß“ im Januar: Auch Stefan Mross‘ Ex Stefanie Hertel zu Gast

Stefanie Hertel und Andy Borg werden sich bald beim „Schlager-Spaß“ sehen. © Imago

Für die 49. Ausgabe der beliebten Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ werden wieder viele beliebte Gäste auf der Bühne stehen. Auch Stefanie Hertel ist dabei.

Für die Schlagerfreunde wird die Zeit um Weihnachten und Neujahr aufregend, denn viele der beliebten Schlager-Shows werden mit Sonderausgaben über den Bildschirm flimmern. Vom Schlagerspaß wird es eine Weihnachts- und eine Neujahrstags-Ausgabe geben. Im Januar geht es heimelig weiter, wenn am 21. die 49. Sendung im SWR ausgestrahlt wird. Nun wurde bekannt gegeben, wer im Jänner bei Andy Borg zu Gast sein wird.

Star der Sendung dürfte eindeutig Stefanie Hertel (43) sein, die sowohl mit ihrem Vater Eberhard (84) als auch mit ihrer Dirndl-Rockband singen wird. Auch die restliche Gästeliste kann sich wieder einmal sehen lassen. Neben dem Moderator Andy Borg und den Hertels werden die Schlager-Urgesteine Gitti und Erika, Mitch Keller, Reiner Kirsten, Amelie Ricca sowie die Original Willerthaler mit Gesangseinlagen zu sehen und zu hören sein.

Zahlen-Kuddelmuddel beim Schlager-Spaß

Schlagerfans haben sich vielleicht bereits gewundert, dass die 49. Ausgabe des „Schlager-Spaß“ am 21. Januar gesendet wird, die 50. Sendung aber schon vorher am Neujahrsabend laufen soll. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man die Jubiläumsausgabe einfach gern auf so ein besonderes Datum wie den 1. Januar legen wollte.