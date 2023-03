Andy Borgs „Schlagerspaß“ gleich dreimal im April

Andy Borg läutet mit mehreren Schlager-Spaß-Ausgaben den Frühling ein! Fans dürfen sich auf ganze drei TV-Termine im April freuen.

Schlager-Fans haben Grund zur Freude, denn im April findet der „Schlager-Spaß“ gleich dreimal statt. Eine freudige Meldung, nachdem die Show im Februar ganz ausgefallen war. Zuvor wurde argumentiert, dass die Februar-Sendung gecancelt wurde, nachdem es im Januar mehrere Schlager-Spaß-Ausgaben gegeben hatte.



Jetzt scheinen sich die Regeln geändert zu haben, denn nach der Show im März soll es im April gleich dreimal Schlager-Spaß geben. Mit dabei ist eine „Best-of“-Sendung, welche keine reguläre Ausgabe ist. Andy Borg wird also den Frühling einläuten und gleich dreimal prominente Gäste begrüßen: am 01.04.2023, am 08.04.2023 und am 29.04.2023.

Schlager-Spaß Ausgabe im März

Aber Fans müssen nicht bis April warten, denn auch im März öffnet Andy Borg seine Weinstube wieder für seine TV-Zuschauer. Andy Borg begeistert Schlagerfans am Samstag, dem 11. März, mit einer neuen Folge „Schlager-Spaß“. Von 20:15 Uhr – 22:15 Uhr lädt der Moderator Schlagerstars in seine urige Weinstube ein und sorgt für zwei Stunden Unterhaltung. Die Sendung wird im SWR- und SR-Fernsehen und ausnahmsweise auch im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Gastgeber, Sänger und Moderator: Andy Borg. © Kimmig/Kerstin Joensson/SWR/dpa

In der Ausgabe vom 11. März 2023 dürfen sich Schlagerfans auf folgende Gäste freuen: Stefanie Hertel & Dirndl Rock Band und Stefanie Hertel und Eberhard Hertel. Mit dabei ist außerdem Mitch Keller sowie Rainer Kirsten, Gitti & Erika, Amelie Ricca und Original Willerthaler. Welche Gäste bei den drei Ausgaben im April dabei sein werden, ist noch nicht bekannt …