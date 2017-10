Angebliche Sex-Sucht: Harvey Weinstein will in die Schweiz flüchten

Darf er Amerika nicht mehr verlassen, weil das FBI gegen ihn ermittelt? Laut Insidern hatte Harvey Weinstein bereits einen Flug in die Schweiz gebucht, um sich dort gegen seine Sex-Sucht behandeln zu lassen.

Los Angeles - Allerdings gab es auch Gerüchte, wonach sich der Produzent im Roman Polanski-Stil vor einer Strafverfolgung in Amerika drücken wollte – mit der Flucht in ein europäisches Land ohne Auslieferungsvertrag mit den USA. Fakt ist: Der Flug nach Übersee fand nie statt. Stattdessen stieg der 65-Jährige Mittwochnacht im Los Angeles-Regionalflughafen Van Nuys in einen Privatjet, dessen offizielles Ziel der Wickenbug Munical Airport in Arizona war. Vorher sprach Weinstein mit der Horde von Paparazzi, die sich an seine Fährte geheftet hatte: „Jungs, mir geht’s nicht ok, aber ich werde Hilfe bekommen. Wir alle machen Fehler….ich hoffe, eine zweite Chance zu bekommen.“

Anstatt in Wickenburg landete der Privatjet dann im 30 Minuten entfernten Scottsdale, wo Weinstein ausstieg. Dort befindet sich die bekannte – und von Promis beliebte – Entzugsklinik „The Meadows“, wo Behandlungen 40 000 Dollar im Monat kosten.

dsindermann