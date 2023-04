„Let‘s Dance“-Star Anna Ermakova postet Bild, aber alle schauen nur auf ihre Mama

Anna Ermakova begeistert die Instagram-Follower mit Bildern aus ihrem Osterurlaub. Besonders ein Foto mit ihrer Mutter Angela sorgt für Aufsehen.

Niemand begeistert die „Let’s Dance“-Zuschauer derzeit so sehr wie Anna Ermakova (23). Die Tochter von Boris Becker (55) sahnt fast jede Woche die Höchstpunktzahl ab und gilt als Favoritin auf den Titel. Dank ihrer beeindruckenden Performance bei der Tanzshow hat das Model bereits jede Menge Instagram-Follower gewonnen. Inzwischen folgen der rothaarigen Schönheit bereits 95.7000 User, die sich an den Feiertagen über einen besonderen Ostergruß freuen durften.

Auf ihrem Account postete Anna eine Reihe von Fotos, die sie beim Urlaub am Meer zeigen. Auf den meisten Bildern posiert sie bauchfrei und trägt eine Kombination aus Sport-BH, Trainingsjacke und Hose. Das knappe Outfit lässt die trainierten Bauchmuskeln der Britin perfekt zur Geltung kommen. Zu den Schnappschüssen schrieb sie: „Frohe Ostern, ihr Lieben! Wünsche allen einen wunderschönen Tag mit ihren Liebsten.“

Anna Ermakova macht Urlaub mit Mama Angela

Die Fans reagierten verzückt und hinterließen zahlreiche begeisterte Kommentare. „Bist innerlich und äußerlich so schön“, schwärmte ein Fan. „Danke, dass wir dich in Deutschland kennenlernen dürfen!“ Am meisten Aufmerksamkeit erregte allerdings nicht etwa Annas Bauchfrei-Look, sondern ein gemeinsames Foto mit ihrer Mutter Angela Ermakova (55). Darauf haben die beiden Frauen die Köpfe aneinander gelehnt und lächeln glücklich in die Kamera. Der Schnappschuss beweist, dass das Mama-Tochter-Gespann ein Herz und eine Seele ist.

Auch die Instagram-User finden es sehr sympathisch, dass Anna ausgerechnet mit ihrer Mutter in den Urlaub fährt. „Traumhaft schöne Bilder, besonders das mit Mama“, war unter anderem zu lesen. Oder: „Deine Mama ist so eine natürliche Frau geblieben, das macht sie sehr sympathisch.“ Ein weiterer Fan schrieb: „Du hast bei deiner Mama eine sehr gute Erziehung genossen, das merkt man! Daher ein ganz großes Kompliment an deine Mama. Bleib so, wie du bist, einfach eine tolle junge Frau mit einem großen Talent für das Tanzen.“ Worte, die sowohl Anna als auch Angela sicher eine große Freude bereiten.