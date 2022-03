Angelina Jolie besucht ukrainische Kinder in Vatikan-Klinik

Angelina Jolie besucht ein ukrainisches Kind im Vatikan-Kinderkrankenhaus. © Ospedale Pediatrico Bambino Gesu/dpa

Die amerikanische Schauspielerin engagiert sich schon lange für das UNHCR. Jetzt hat sie aus der Ukraine geflüchtete Kinder in einem Krankenhaus in Rom besucht.

Rom - US-Schauspielerin Angelina Jolie („Mr. & Mrs. Smith“) hat ukrainische Kinder im Vatikan-Kinderkrankenhaus Bambino Gesù besucht. Die 46-Jährige sei am Mittwoch in die Klinik in Rom gekommen, wie das Krankenhaus am Donnerstag auf Facebook schrieb.

In der Einrichtung werden Kinder behandelt, die wegen des Konflikts in der Ukraine nach Italien flüchteten. Auch Papst Franziskus besuchte die kleinen Patienten bereits. „Ich bete für ein Ende des Krieges“, sagte die UN-Sondergesandte Jolie der Klinik zufolge. Dies sei der einzige Weg, um das Leiden und die Flucht aus dem Konfliktgebiet zu beenden.

„Es ist schrecklich, Kinder zu sehen, die mit verlorenen Leben, geschädigter Gesundheit und Traumata den Preis dafür bezahlen“, erklärte der Hollywood-Star weiter. Die Ex-Frau von Schauspieler Brad Pitt engagiert sich bereits seit Jahren über die UN-Organisation UNHCR für Flüchtlinge. Sie besuchte dafür zahlreiche Länder in Afrika und Asien. In Italien kamen nach jüngsten Angaben des Innenministeriums seit dem Kriegsausbruch Ende Februar bislang rund 30.000 Minderjährige aus der Ukraine an. dpa