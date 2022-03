„Können es kaum erwarten“: Angelina und Sebastian Pannek erwarten ihr zweites Kind

Die „Bachelor“-Stars Angelina und Sebastian Pannek schweben wieder im siebten Baby-Himmel: Die Influencerin ist zum zweiten Mal schwanger.

Im Juni 2020 wurden Angelina (30) und Sebastian Pannek (35) zum ersten Mal Eltern. Ihren kleinen Sohn halten die „Bachelor“-Stars allerdings von der Öffentlichkeit fern. Auf Instagram verrät das Paar nun süße News: Die Familie Pannek darf sich über einen niedlichen Neuzugang freuen.

In einem gemeinsamen Post widmeten Angelina und Sebastian ihrem ungeborenen Baby rührende Worte. „Unser kleiner Schatz. Dein großer Bruder, Mama und Papa können es kaum erwarten, dich in den Armen zu halten. Wir sind unendlich dankbar für unser Glück, dass du uns als Familie komplett machst. Wir lieben dich unendlich“, schrieben die Reality-TV-Teilnehmer. Dazu teilten sie ein Foto, das einen innigen Moment des Paares einfängt. Die beiden blicken sich tief in die Augen und strahlen einander glücklich an. Unter dem enganliegenden weißen Kleid der Influencerin zeichnet sich bereits ein gewölbter Babybauch ab.

Fans und Promi-Kollegen gratulieren den Panneks

Keine Frage, dass die Fans völlig aus dem Häuschen waren. „Das sind unendlich schöne Nachrichten, herzlichen Glückwunsch!“, freute sich ein Follower. Ein anderer spekulierte bereits über das Geschlecht des Pannek-Babys: „Oh, was für schöne Neuigkeiten! Bin so gespannt, ob der große Bruder eine Schwester oder ein kleines Brüderchen bekommt.“ Auch Influencerin Denise Merten (31) ließ es sich nicht nehmen, Angelina und Sebastian zu der Schwangerschaft zu beglückwünschen. „Ich habe es gestern noch geahnt… Herzlichen Glückwunsch euch beiden, wie aufregend“, zeigte sich die Ex-„Bachelor“-Kandidatin begeistert. Reality-Star Kate Merlan (35) wiederum kommentierte: „Ohhhh, herzlichen Glückwunsch, so schön!“ Auch Sängerin Kim Gloss (29), Model Scarlett Gartmann (28) und Spielerfrau Evelyn Selke (27) gratulierten dem Promi-Paar.

Zu erwarten ist, dass Angelina und Sebastian Pannek auch die Privatsphäre ihres zweiten Kinds schützen werden. Baby-Fotos auf Instagram wird man deshalb wohl vergeblich suchen. Diese Entscheidung hatte der Ex-„Bachelor“ nach der Geburt seines Sohnes deutlich gemacht: „Es wird keine Füße geben. Es wird auch keine Finger geben. Es wird auch keine Bilder mit Mütze geben oder sonst irgendwas. Wir werden ihn einfach niemals zeigen. Akzeptiert das bitte!“