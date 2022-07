„The Galway Girl“: Neue Single von Angelo Kelly & Family erscheint von am 8. Juli

Angelo Kelly & Family sorgen stets für beste Stimmung © Michael Kremer/Imago

„The Galway Girl“ erscheint bald! Angelo Kelly & Family kündigen die Veröffentlichung ihrer neuen Single an. Die Vorfreude der Follower über den neuen Song ist groß.

Dublin – Angelo Kelly (40) kündigt gemeinsam mit seiner musikalischen Familienband Angelo Kelly & Family ihre brandneue Single „The Galway Girl“ an. Der Song wird am Freitag (8. Juli) erscheinen und scheint eine Hommage an die irische Heimat der glücklichen Familie zu sein.



Der ehemalige Kelly-Family-Star bringt das neue Lied mit seiner Ehefrau Kira Kelly (42) und ihren fünf gemeinsamen Kindern heraus. Über seine offizielle Social-Media-Plattform auf Instagram teilte Angelo ihren Fans jetzt mit, dass sich ihre Anhänger den Song bald anhören können. Dabei teilten sie einen tollen Schnappschuss vor einer idyllischen Kulisse auf dem Land in Irland, auf dem alle sieben Familienmitglieder freudestrahlend in die Kamera schauen. Die Familie kündigte im Rahmen ihres Postings voller Vorfreude an: „Unsere neue Single, „The Galway Girl“, erscheint an diesem Freitag.“ Ihrem Beitrag fügten die Musiker zudem die passenden Hashtags #angelokellyandfamily, #thegalwaygirl und #angelokelly hinzu.

Angelo Kelly & Family: Ankündigung ihrer neuen Single „The Galway Girl“

Die Follower der Künstler zeigten sich in den Kommentaren zu der Ankündigung ihrer brandneuen Single begeistert und hinterließen ihren Idolen zahlreiche positive Nachrichten. So freute sich ein User riesig über die tollen Neuigkeiten und schrieb aufgeregt: „Die Vorfreude ist riesig und der Countdown gestellt.“ Und ein weiterer Fan schwärmte: „Hat live schon richtig Bock gemacht.“