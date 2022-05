Angelo Kelly & Family endlich wieder auf Tour: Helen opfert ihre Semesterferien um auf der Bühne zu stehen

Angelo Kelly und seine Familie treten in die Fußstapfen der legendären Kelly Family. Dafür lässt Tochter Helen sogar die wohlverdienten Semesterferien sausen. (Fotomontage) © IMAGO/MaBoSport & Instagram/Angelo Kelly

Lieber auf der Bühne statt am Strand! Helen Kelly geht lieber mit Papa Angelo und dem Rest der Familie auf Tournee, als mit ihren Kommilitonen die Semesterferien zu feiern.

England – Bald können Studenten in England wieder aufatmen, denn in nur sechs Wochen beginnen die lang ersehnten Semesterferien. Auch Helen Kelly (19), die Tochter von Kelly-Family-Legende Angelo Kelly (40), absolviert derzeit ihr Studium an einer englischen Universität. Doch statt für die wohlverdiente Pause zwischen den Seminaren und Vorlesungen einen Urlaub mit Kommilitonen zu vereinbaren, hat die Nachwuchsmusikerin etwas ganz anderes für die freie Zeit geplant: Sie geht lieber mit ihrer Familie auf Tournee. Das teilte Papa Angelo jetzt auf seinem offiziellen Instagram-Account mit.

Schon seit längerer Zeit tritt das jüngste Kelly-Family-Mitglied mit seiner eigene Familie in die Fußstapfen der legendären Folkband. In den 1990ern und 2000ern war die „Kelly Family“ eine der beliebtesten europäischen Musikgruppen. Die Geschwister tourten, seit sie klein waren, über den gesamten Kontinent und erlebten dadurch eine ziemlich außergewöhnliche Kindheit und Jugend. Angelo Kelly will seinen Kids ähnlich tolle Erfahrungen ermöglichen und entschloss sich deshalb mit seiner Ehefrau Kira (42) dazu, eine Art „Kelly Family 2.0“ zu gründen.

Angelo Kelly kündigt auf Instagram an, dass auch Tochter Helen bei der nächsten Tournee dabei ist

„In 6 Wochen gehen wir endlich wieder auf Tour“, schreibt Angelo Kelly auf seinem offiziellen Instagram-Account neben ein Foto seiner ältesten Tochter. Auf dem Schnappschuss ist Helen Kelly mit ihrem unverkennbaren Kurzhaarschnitt zu sehen, die stoppeligen Haare sind in einem trendigen Fliederton gefärbt. Mit verschränkten Armen posiert sie vor einer idyllischen Landschaft und grinst dabei glücklich in die Kamera. Das Bild scheint zu sagen: Helen freut sich auf die anstehenden Auftritte.

Wie Angelo Kelly in seinem Beitrag weiter schreibt, wird seine Tochter trotz ihres Universitätsstudiums an der Konzertreise teilnehmen. „Helen studiert momentan in England, aber sie wird in dieser Zeit Semesterferien haben und freut sich sehr auf die ‚Irish Summer’-Tour“, erklärt der Vollblutmusiker. Fans dürfen sich also auf die volle Besetzung der Band freuen!