Angelo Kelly legt ehrliche Alkohol-Beichte ab

Angelo Kelly trinkt keinen Alkohol mehr. © IMAGO/Hein Hartmann

Viele Menschen haben eine schwierige Beziehung zu Alkohol, aber nur wenige sprechen so offen darüber, wie es Angelo Kelly in der MDR-Talkshow „Riverboat“ getan hat.

„Ich trink nicht mehr. Ein Ire, der nicht trinkt, ne. Gibts sowas? Pfui deibel!“ So schnitt Angelo Kelly (41) das schwierige Thema scherzhaft an. „Das ist selten“, bekräftigte Mit-Gast Frank Zander (80) mit einem Einwurf. Am 16. Dezember 2022 war er in der MDR-Talkshow „Riverboat“ zu Gast und sprach in der Runde um Moderatorin Kim Fischer (53) über sein schwieriges Verhältnis zu Alkohol.

„Warum?“, wollte der Sportmoderator Waldemar Hartmann (74) wissen, der auch in der Talkrunde saß. „Warum?Weil es mir zu gut gefallen hat“, antwortete Angelo Kelly ernst. Der fünffache Vater beantwortete auch die Frage ehrlich, wie lange er schon völlig abstinent lebe: „Fast ein Jahr“. Und während „Waldi“ Hartmann weiter witzelte, man können den Alkoholgenuss ja mäßigen und Frank Zander sein Glas für „Ein Prost auf die Iren“ erhob, gab es einen Applaus von Kim Fischer.

Vater Dan Kelly (†) litt lange an Alkoholsucht

Wie verheerend sich Alkoholmissbrauch auswirken kann, weiß Angelo Kelly auch aus seiner eigenen Familiengeschichte. Sein Vater Daniel Jérôme „Dan“ Kelly, das Oberhaupt der Kelly Family, verstarb 71-jährig im August 2002 nach einem dritten Schlaganfall an den Folgen einer Hirnblutung. Erst Jahre später sprachen mehrere Kelly-Kinder öffentlich über die Alkoholsucht des Vaters. In der RTL2-Dokumentation „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ erzählten die älteren Geschwister, dass die Alkohol-Exzesse so weit gegangen seien, dass sie darum bangten, ihrem Vater entzogen und getrennt zu werden.