„Angst, einen Tumor zu haben“: Yeliz Koc hat schlimme Schmerzen

Yeliz Koc leidet an furchtbaren Schmerzen © Instagram: _yelizkoc_

Starke Schmerzen und mysteriöse Symptome plagen Influencerin Yeliz Koc. Trotz ärztlicher Untersuchungen konnte die Ursache bisher nicht gefunden werden.

Sorgen um die Influencerin Yeliz Koc (29)! Sie ist ständig krank und leidet aktuell unter starken Schmerzen. Als alleinerziehende Mutter bleibt ihr nur wenig Kraft für ihre zweijährige Tochter Snow.

„Gerade war ich im Urlaub in Griechenland und wurde dort auch krank. Selbst die Antibiotika, die ich gerade einnehme, helfen kaum“, berichtet sie auf Instagram. „Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich an wie eine wiederkehrende Entzündung im Körper.“ Als alleinerziehende Mama macht es ihr besonders Sorgen, dass sie keine Kraft hat, um sich um ihre kleine Tochter zu küemmern. „Ich habe ein Kind und keine Kraft im Körper, das ist natürlich schlecht. Es fühlt sich an wie ein Fluch, der auf mir lastet.“

Seit ihrer Schwangerschaft leidet sie zudem unter Anfällen, bei denen sie kaum atmen kann. „Ich habe starke Schmerzen in der Lunge, Ohrenschmerzen, Zahnschmerzen - etwas Seltsames“, berichtet sie ihrer Instagram-Community weiter. In den letzten Monaten haben sich auch starke Migräneanfälle hinzugesellt. „Oft kann ich weder sehen noch sprechen,“ beklagt sich die 29-Jährige.

Yeliz Koc kämpft mit unerklärlichen Schmerzen: Ärzte stehen vor Rätsel

Die Ärzte haben die Ursache bisher nicht gefunden. Daher hofft Yeliz, dass die Schmerzen möglicherweise auf einen Sturz auf das Steißbein während der Schwangerschaft zurückzuführen sind. „Vielleicht ist ein Nerv eingeklemmt.“

Am Freitag plant sie eine erneute ärztliche Untersuchung: einen Ganzkörper-Check mittels MRT, um den Ursachen ihrer Symptome auf den Grund zu gehen.

Hat eventuell das Liebeschaos mit Jannik ihre Nerven strapaziert? Zuletzt verliebte sich Yeliz in der Kuppelshow „Make Love, Fake Love“ in Jannik Kontalis (26). Anfangs schienen beide überglücklich zu sein, aber er betrog sie. Nach einem öffentlichen Streit auf Instagram folgte schließlich das Liebescomeback.