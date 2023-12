„Angst und Schrecken“ an Heiligabend: Feuerdrama bei Sängerin Annemarie Eilfeld

Von: Diane Kofer

Weihnachten hätte bei DSDS-Star Annemarie Eilfeld wohl kaum dramatischer starten können. Bei der Sängerin ist ein Brand ausgebrochen.

Dessau-Roßlau – Diesen Schockmoment hätte Annemarie Eilfeld (33) sich und ihren Liebsten gerne erspart. Die DSDS-Teilnehmerin von 2009 ist im August vergangenen Jahres Mutter geworden – und hat sich deshalb auf das zweite gemeinsame Weihnachtsfest mit ihrem Sohn und Partner Tim Sandt (33) gefreut. Doch die Stimmung am Heiligen Abend wurde getrübt: Die Familie wurde von einem Feuer überrascht.

Brand an Weihnachten: DSDS-Star Annemarie Eilfeld musste ihr Kind retten

Im Oktober hatte sich die Musikerin bereits mit beunruhigen Nachrichten gemeldet: Annemarie Eilfeld wollte sich eine Social-Media-Auszeit nehmen. Mittlerweile ist sie auf Instagram zurück – hat dort am 24. Dezember 2023 aber ebenfalls keine schönen News für ihre Fans. Das Reality-TV-Sternchen berichtet in seiner Story von dramatischen Szenen am Morgen des Heiligen Abends. „Bei uns hat es heute früh gebrannt. Wir haben heute unsere Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt“, schildert Annemarie.

Als sie das Feuer entdeckte, galt ihr Gedanke nur einer Person: ihrem Sohn, den sie unbedingt als Erstes in Sicherheit bringen wollte. „Es hat gebrannt, es war Großeinsatz der Feuerwehr. Es ging in der Küche los, es hat auf einmal Peng gemacht. Wenige Sekunden später kamen Lichtblitze und dann ist auch schon Rauch aus dem Schrank unter der Spüle entwichen“, erinnert sie sich und erzählt weiter: „Als ich das gesehen habe, habe ich sofort unseren Kleinen genommen und ihn ins Auto gesetzt.“ Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr und suchte mit ihrem Kind Schutz bei den Nachbarn.

„Glück im Unglück“: Das steckt hinter Brand bei Annemarie Eilfeld

Weil Annemarie so schnell reagiert hat, ist ihr und ihrer Familie nichts passiert. „Wir hatten Glück im Unglück“, stellt sie erleichtert fest. Weder sie noch ihr Sohn haben Rauch eingeatmet und wurden nach einem kurzen Check durch Sanitäter wieder entlassen. Wie der Brand ausgebrochen ist, weiß die DSDS-Bekanntheit mittlerweile auch. „Der Durchlauferhitzer war es. Der ist abgebrannt, unter der Spüle ist nur noch ein Aschehaufen“, erzählt sie.

Weihnachten hätte bei DSDS-Star Annemarie Eilfeld wohl kaum dramatischer starten können. Bei der Sängerin ist ein Brand ausgebrochen. © Imago/ Future Image, Christian Schroedter (Fotomontage)

An Heiligabend hat sie deshalb noch einige Dinge mit dem Elektriker zu besprechen – ersetzt kann der Schaden aber erst nach den Feiertagen werden. Nach dem Schock versucht die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin dennoch, ihrem Sohn einen schönen Weihnachtsabend zu bescheren. Das Leben mit Kind scheint sie mittlerweile voll im Griff zu haben – zu Beginn war Annemarie Eilfeld mit Baby aber ziemlich überfordert. Verwendete Quellen: Instagram/ annmarie_eilfeld