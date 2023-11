Anke Engelke bricht mit beliebter Kult-Figur

Teilen

Anke Engelke gilt als eine der lustigsten Frauen Deutschlands. Eine Performance von früher brachte viele Lacher, doch heute bereut sie die Aktion. © IMAGO/Christoph Hardt

Anke Engelke gilt als eine der lustigsten Frauen Deutschlands. Eine Performance von früher brachte viele Lacher, doch heute bereut sie die Aktion.

Köln – Anke Engelke (57) ist aus der deutschen Comedy-Szene nicht wegzudenken. Die Ulknudel ist bereits seit den 80er-Jahren als Comedienne und Moderatorin tätig und hat schon so manchen Saal und manches Fernsehpublikum zum Lachen gebracht. Auf eine Performance aus den 90ern schaut sie allerdings heute mit einer anderen Perspektive zurück. Denn was damals noch von der Allgemeinheit als „lustig“ angenommen wurde, würde heute für mächtig Kritik sorgen.

Blackfacing: Diese Performances würde Anke Engelke auf keinen Fall wiederholen

In einem Interview mit Stern gemeinsam mit ihrem guten Freund Riccardo Simonetti (30) blickt Anke Engelke jetzt auf ihre Karriere zurück. Besonders eine Performance sticht für sie heraus, denn dafür schämt sie sich heute: In den 90er-Jahren porträtierte sie die Sängerin Ricarda Wältken (45), ein Mitglied der Band Tic Tac Toe, in einer Parodie. Darin spielte Engelke Wältken als Moderatorin eines TV-Magazins für Teenager mit dem Namen „Rickys Popsofa“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Das Problem an dem Auftritt: Um die Rolle möglichst „authentisch“ darzustellen, wurde Engelkes Haut dunkler geschminkt, ihre Nase breiter gemacht und sie trug eine Afro-Perücke. Nach heutiger Definition also: Blackfacing. Dass das nicht in Ordnung war, weiß Engelke heute. „Das war definitiv Blackfacing, und das geht nicht. Einige Parodien dieser Art würde ich so heute nicht mehr machen. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Damit muss ich leben“, sagte sie gegenüber Stern.

Kritik an Anke Engelke: Tic-Tac-Toe-Star machte sie aufmerksam

Die Tic-Tac-Toe-Sängerin selbst habe Anke Engelke damals die Augen geöffnet. „Als Ricarda Wältken, die ich da persiflierte, auf mich zukam und sagte, dass sie das so nicht in Ordnung findet, war für mich klar, dass ich damit aufhöre“, erinnerte sich die Comedienne.

Interview-Partner Riccardo Simonetti findet es gut, dass Anke heute so über den Vorfall spricht. „Das ist der wichtige Unterschied: Ob man darauf beharrt oder es nachträglich einordnet und sich entschuldigt.“ Das Duo moderiert gemeinsam auch den Podcast „Free Hugs“ und ist durch eine enge Freundschaft verbunden. Weniger Einsicht zeigte zuletzt Schlagerstar Heino, nachdem er im TV über das Gendern wütete. Verwendete Quellen: stern.de