Anke Engelke hört Podcasts beim Kochen

Teilen

Die Kölner Komikerin Anke Engelke verlässt sich bei ihrer Podcastauswahl gerne auf Empfehlungen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Spazieren geht sie lieber ohne Podcast auf den Ohren: Zum Start ihres neuen Formats mit Riccardo Simonetti verrät Anke Engelke ihre Podcast-Vorlieben.

Berlin/Köln - Komikerin Anke Engelke (57) hört Podcasts in der Küche und beim Bahnfahren. „Das sind für mich perfekte Orte. Ich kann zum Beispiel nicht joggen gehen oder spazieren gehen mit einem Podcast.

Da lasse ich gerne Geräusche auf mich wirken“, sagte die Kölnerin. „Aber beim Kochen in der Küche, die Geräusche, die braucht kein Mensch, und die kenne ich auch.“ Einen Lieblingspodcast habe sie nicht, sie höre Podcasts auch nur, wenn ihr jemand etwas empfehle.

Ein „wertvolles Instrument“

Am Freitag startete der neue Podcast von Engelke und dem Entertainer Riccardo Simonetti (30). In „Quality Time mit Anke und Riccardo“, wollen die beiden wöchentlich Einblicke in ihrer beider Lebens- und Berufswelt geben - und auch ein größeres Bewusstsein für queere Menschen schaffen.

„Podcasts sind ein sehr wertvolles Instrument, wenn man eine Message vermitteln oder Menschen empowern möchte“, sagte der Berliner Simonetti, der sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzt. „Man taucht so nah in das Leben der Menschen ein. Sie hören das ganz alleine, wenn sie in der Badewanne sind, zu Hause etwas erledigen oder in der Bahn sitzen. Das ist schon auch ein Geschenk, wenn sie sich dann deinen Worten widmen.“ dpa