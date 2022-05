„Ihr habt es so gewollt“: Zweite Staffel von „Diese Ochsenknechts“ fix

Die Ochsenknecht bekommen eine zweite Staffel ihrer Dokushow © Clara Margais/dpa/Archivbild

Die 2. Staffel ist bestätigt: Die „Diese Ochsenknechts“-Fans können sich auf die kommenden Episoden der Show freuen. Die Zuschauer fragten zuvor nach neuen Folgen des TV-Formats.

Berlin – Gute Nachrichten für alle Fans von „Diese Ochsenknechts“ – die zweite Staffel der Reality-TV-Show über die Familie Ochsenknecht ist bestätigt worden! Seit Anfang 2022 gibt es die unterhaltsame Sendung über unter anderem Natascha Ochsenknecht (57), Cheyenne Ochsenknecht (21), Jimi Blue Ochsenknecht (30), Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) und auch Oma Bärbel (80) auf Sky zu sehen.



Die kommende Staffel ihrer Serie bestätigte die prominente Familie jetzt mit einem Videoclip, den sie über Instagram mit ihren Fans teilten. In dem Clip geben die TV-Persönlichkeiten bekannt, dass die neuen Folgen ihrer Show 2023 erscheinen werden. Sie verkündeten: „Ihr habt es so gewollt. 2023 kommt die zweite Staffel.“ Und auch in der Bildunterschrift zu der spannenden Ankündigung enthüllten die TV-Stars, dass sie die spannenden Neuigkeiten jetzt endlich mit ihren Followern teilen können. „Wir dürfen endlich die Katze aus dem Sack lassen: Es wird eine zweite Staffel @dieseochsenknechts bei @skydeutschland geben!“, enthüllten sie.

Zweite „Diese Ochsenknechts“-Staffel kommt!

Mit dem Posting bedankten sich die Ochsenknechts bei allen Fans, die ihnen zahlreiche Nachrichten und positives Feedback zu ihrer Show hinterließen. Die Prominenten verkündeten dankbar: „Danke für euer tolles Feedback in den vielen Kommentaren und Nachrichten!“ Die von den Zuschauern geteilten Nachrichten fügte die berühmte Familie in dem von ihnen geposteten Videoclip hinzu, in denen zahlreiche Fans nach einer zweiten Staffel des erfolgreichen TV-Formats fragten. So wollte ein Follower wissen: „Wird es auch eine 2. Staffel geben?“ Der Wunsch nach der heiß ersehnten zweiten Staffel der Reality-TV-Show scheint allen „Diese Ochsenknechts“-Fans 2023 erfüllt zu werden!