Ann-Kathrin Götze macht Gesichtsveränderung öffentlich: „Fällt euch irgendwas an mir auf?“

Ann-Kathrin Götze macht ihre Gesichtsveränderung deutlich

Sie hat sich verändert! Ann-Kathrin Götze lässt ihre Instagram-Follower rätseln, was sich in ihrem Gesicht verändert hat.

Dubai – Ann-Kathrin Götze (32) begeistert ihre 1,5 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken regelmäßig mit atemberaubenden Schnappschüssen. Die Gattin von Eindhoven-Kicker Mario Götze (29) ist mehr als nur eine Spielerfrau: Als Model und Influencerin hat sich Ann-Kathrin über die Jahre eine stabile Karriere aufgebaut. Auf Social Media geht sie offen damit um, dass sie für ihr bildhübsches Äußeres manchmal den Gang zum Beauty-Doc antritt. In ihren Instagram-Storys ließ sie ihre Fans jetzt rätseln, was zuletzt in ihrem Gesicht passiert ist.

Bereits in der Vergangenheit verriet Ann-Kathrin ihrer Anhängerschaft, dass sie sich regelmäßig Botox in die Stirnfalten spritzen lasse. Auch Hyaluron-Filler ließ sich die Mutter des kleinen Rome (1) schon einmal injizieren. Die Filler nutzte sie vor allen Dingen in ihren Lippen sowie in ihren Nasenflügeln, damit diese voluminöser aussehen. Doch vor etwa einem Jahr kündigte die Jetsetterin an, dass sie zukünftig keine Lip-Filler mehr einspritzen lassen wolle. „Das nächste Mal, wenn ich sie sehe, was nach meinem Urlaub sein wird, möchte ich alles in meinen Lippen auflösen lassen“, sagte sie im vergangenen Mai über den nächsten Besuch bei ihrer Schönheitschirurgin.

Ann-Kathrin Götze lässt auf Instagram durchblicken, dass ihr Gesicht sich verändert hat

Und scheinbar hat Ann-Kathrin Götze sich tatsächlich von ihrer Beauty-Ärztin die Reste ihrer vorherigen Lip-Filler auflösen lassen. Ihr Fans fragte sie zuletzt in einer Instagram-Story, ob ihnen auffalle, weshalb sie anders aussehe als früher. „Fällt euch etwas an mir auf, das sich verändert hat?“, ließ die junge Mutter ihre Follower rätseln. Die Antworten fielen eindeutig aus: Ann-Kathrin hat seit längerer Zeit keine Einspritzungen mehr an ihrem Mund vornehmen lassen.

Ob sie auch zukünftig mehr auf ein natürliches Aussehen setzen wird, verriet das Model nicht. Jedoch kündigte Ann-Kathrin in ihren Storys außerdem an, dass sie demnächst genauer auf ihre Entscheidung eingehen wird.