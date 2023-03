Ausflug von Ann-Kathrin Götze mit Sohn Rome (2): „Reitet schon wie ein Profi“

Ann-Kathrin Götze ist soooo stolz auf ihren kleinen Liebling! Sohn Rome beweist beim gemeinsamen Ausflug, wie gut er mit Tieren umgehen kann.

Das Leben ist kein Ponyhof – aber manchmal eben doch. Ann-Kathrin Götze (33) hat ihren kleinen Sohn Rome (2) nun auf einen ganz besonderen Ausflug mitgenommen. In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ein Video, das sie zunächst beim Café-Besuch mit ihrem Prinzen zeigte. Dort gönnte sich das Mutter-Sohn-Duo einen Matcha-Latte sowie einen Babyccino. Dabei handelt es sich um eine kinderfreundliche Version eines Cappuccinos, der nur aus Milch bzw. Schaum besteht. „Mein ewiges Brunch-Date“, betitelte Ann-Kathrin den süßen Schnappschuss.

Damit jedoch nicht genug: Nach der Stärkung ging es für die beiden ab zum Ponyhof. Voller Freude blickte sich Rome in den Ställen um und begrüßte die Tiere. Anschließend durfte er sogar selbst auf einem Pony reiten. Ann-Kathrin passte gut auf und führte das Tier, während der Zweijährige den Ritt sichtlich genoss. Dabei war er natürlich mit einem Helm ausgestattet und wurde von einer weiteren Aufsichtsperson begleitet. Mit einem festen Handgriff an den Zügeln ritt Rome bereits wie ein Profi – keine Frage, dass seine Mama ordentlich stolz auf ihn war. Die niedlichen Aufnahmen schaffen es bestimmt ins Fotoalbum der Familie Götze. Auch Papa Mario Götze (30) wird sich sicher an den tollen Aufnahmen erfreut haben.

Ann-Kathrin Götze: Sohn Rome war ein Frühchen

Kaum zu glauben, dass der aufgeweckte Rome einst um sein Leben kämpfen musste. Der Kleinen kam bereits in der 34. Schwangerschaftswoche und damit sieben Wochen zu früh zur Welt. „Wir verbrachten fast einen Monat mit ihm auf der Intensivstation“, berichtete Ann-Kathrin im November anlässlich des Weltfrühgeborenentags. „Er war so klein, aber er war immer ein großer Kämpfer.“

In ihrer Instagram-Story teilte sie außerdem ein Foto, das Rome als neugeborenen Säugling zeigte, der an Schläuche angeschlossen werden musste. „An alle Eltern, die in dieser Situation sind: Ihr wurdet auserwählt, dies zu tun, hört auf euer Bauchgefühl. Es wird viele Höhen und Tiefen geben, aber ihr schafft das“, betonte das Model.