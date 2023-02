Anna-Carina Woitschack schaltet Anwalt ein: „Eigentlich wollte ich mich nicht äußern“

Es sind schwere Wochen für Anna-Carina Woitschack: Die Sängerin wehrt sich gerichtlich gegen einen Comedian, der sie als „Schlagermatratze“ bezeichnet hat.

Das kann und muss sich Anna-Carina Woitschack (30) nicht gefallen lassen! Die Schlagersängerin war in den letzten Monaten wegen der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Stefan Mross (47) ständig in den Schlagzeilen. Während die Fans ihr Bestes gaben, um die Musikerin zu trösten, wurde sie an anderer Stelle grob attackiert. Der Kabarettist Christian Keltermann (45) beleidigte Anna-Carina im Netz schwer und bezeichnete sie unter anderem als „Schlagermatratze“. Der Comedian warf ihr vor, nur mit Männern wie Mross zusammen gewesen zu sein, um Karriere zu machen.

Daraufhin schaltete die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Anwalt ein und legte Klage ein. Am Dienstag (21. Februar) hätte eigentlich der erste Prozesstag stattfinden sollen, doch Keltermann erschien ohne Anwalt im Landgericht Hannover. Nun wurde der Prozess auf den 27. Februar verschoben.

Wie sehr die ganze Angelegenheit an Anna-Carina zehrt, wird nun anhand eines Instagram-Videos ersichtlich. Darin schüttet die Blondine den Fans ihr Herz aus und spricht offen darüber, wie schlecht es ihr derzeit geht. „Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll oder nicht“, beginnt sie ihre emotionale Botschaft. Als Person des öffentlichen Lebens sei sie es gewohnt, mit Hass im Netz konfrontiert zu werden. „Ich habe mir auch die letzten Jahre ein dickes Schlagzeilen-Fell angeeignet“, fügt Anna-Carina hinzu.

Anna-Carina Woitschack berichtet von nächtlichen Ängsten

Die Aussagen von Christian Keltermann könne sie aber nicht einfach still ertragen. „Es sind sexistische Äußerungen. Es sind Lügen, die er täglich verbreitet“, klagt die Sängerin. Die Beleidigungen setzen ihr sehr zu. „Mich hat das die letzten Tage beschäftigt. Ich wache nachts auf, verspüre Ängste, weil ich nicht weiß, wie weit Hass im Netz geht“, enthüllt die „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin.

Anna-Carina kann nicht verstehen, wie Menschen so viel Hass für sie empfinden können. „Das sind alles Menschen, die mich nicht kennen, die mir persönlich nie begegnet sind“, sagt sie fassungslos. Umso wichtiger ist es ihr, ein Zeichen gegen Cyber-Mobbing zu setzen.