Anna-Carina Woitschack auf Erfolgskurs: Neue Single höchster Neueinsteiger in den Charts

Anna-Carina Woitschack erobert die Hitparaden! Ihre neue Single „Davon will ich mehr“ ist der höchste Neueinsteiger in den Airplay-Charts. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack erobert die Hitparaden! Ihre neue Single „Davon will ich mehr“ ist der höchste Neueinsteiger in den Airplay-Charts.

Rust – Der große Durchbruch blieb in der Karriere von Anna-Carina Woitschack (29) lange aus. Die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin war wohl eher durch ihre Beziehung zu Volksmusiker und Moderator Stefan Mross (46) bekannt, an dessen Seite sie zeitweise auch im TV-Format „Immer wieder sonntags“ zu sehen war. Doch jetzt scheint Anna-Carina Woitschack endlich Fahrt aufzunehmen. Ihre aktuelle Single „Davon will ich mehr“ wird derzeit auf allen Radiosendern rauf und runter gespielt und auch ihr Song „Legendär“ hält sich schon beachtlich lange in den Hitparaden. Jetzt konnte die Schlagersängerin außerdem einen besonderen Erfolg verbuchen.

Mit „Davon will ich mehr“ lieferte Anna-Carina Woitschack nämlich den höchsten Neueinsteiger in den deutschen Airplay-Charts. Derzeit steht das Lied auf Platz 3 hinter „Te Quiero heisst ich liebe Dich“ von Semino Rossi (60) und „Bon Voyage“ von Matthias Reim (64) — Tendenz steigend. Schlagerlegende Andrea Berg (56) musste sich mit „Ich würd‘s wieder tun“ hinter ihrer Kollegin auf Platz 4 einreihen.

Für Anna-Carina Woitschack kommt der Charterfolg mit „Davon will ich mehr“ genau richtig

Auf Instagram feiert Anna-Carina Woitschack den Charterfolg von „Davon will ich mehr“ mit ihren über 91.000 Followern. Unter einen Ausschnitt des Musikvideos zur Single schreibt sie: „Davon will ich mehr! Höchster Neueinsteiger in den deutschen Airplay-Charts. Und ‚Legendär‘ seit 15 Wochen in den TOP 20! 1.000 DANK an alle Rundfunkstationen, die meine Songs so fleißig powern.“ In der Kommentarspalte überhäufen ihre Fans die Schlagerprinzessin mit Glückwünschen für den besonderen Erfolg. Die nächste Single kann also kommen!

Dass ihre Songs in den Hitparaden derzeit so gut abschneiden, könnte für Anna-Carina Woitschack wohl nicht passender kommen. Erst vor kurzem hatte die Sängerin nämlich bekannt gegeben, dass ihre Ehe zu Stefan Mross seit einer Weile von Beziehungsproblemen geplagt sei. Aufgeben wolle das Paar aber keinesfalls: Beide sind laut eigener Aussage überzeugt davon, ihre Liebe retten zu können. Trotzdem dürfte die Chartposition von „Davon will ich mehr“ für Anna-Carina Woitschack ein toller Lichtblick in schweren Zeiten sein.