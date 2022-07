Vor Andrea Berg und Kerstin Ott: Anna-Carina Woitschack auf Platz 3 der deutschen Airplay-Charts

Anna-Carina Woitschack ist auf Erfolgskurs! (Fotomontage) © Guido Kirchner/Jörg Carstensen/Hendrik Schmidt/dpa

Vor Andrea Berg und Kerstin Ott: Anna-Carina Woitschack belegt den dritten Platz der deutschen Airplay-Charts. Der Star dankte ihrem Team, das den Charts-Erfolg möglich machte.

Rust – Riesige Freude über ihren großen Charts-Erfolg! Anna-Carina Woitschack (29) schaffte es, mit ihrer neuen Single „Legendär“, den dritten Platz der deutschen Airplay-Charts zu belegen. Die „Mach das nochmal mit mir“-Hitmacherin konnte dabei sogar die Schlagerstars Andrea Berg (56) und Kerstin Ott (40) hinter sich lassen.



Die Musikerin freute sich zuvor darüber, dass ihr neuer Song bei ihren Fans so gut ankam und verkündete in einem Instagram-Posting voller Stolz: „Meine aktuelle Single ‚Legendär‘ auf Platz 3 der offiziellen Top-100-Airplay-Charts (Pop-Konservativ)!“ Ein großes Dankeschön richtete die Prominente an alle Radiosender und an ihr Team, die den Erfolg ihrer Single möglich gemacht haben. „Ich danke allen Radiosendern und meinem gesamten Team für diesen tollen Erfolg“, verkündete der Star.

Platz 3 der deutschen Airplay-Charts: Anna-Carina Woitschack vor Andrea Berg und Kerstin Ott

Mit ihrer Platzierung spielt Anna-Carina Woitschack nun ganz oben mit, übertrumpfte zwei andere Schlagerstars. Der „Legendär“-Song überholte Andrea Bergs neue Single „Ich würd’s wieder tun“ (Platz 4) und Otts Lied „Einfach nein“, das es auf den sechsten Platz schaffte. In der Ankündigung über Woitschacks tollen Charts-Erfolg heißt es: „Vor Andrea Berg und Kerstin Ott: Anna-Carina Woitschack auf Platz 3 der deutschen Airplay-Charts.”