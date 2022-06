„Liebe das Album jetzt schon“: Anna-Carina Woitschack begeistert Fans mit Tracklist zu „Lichtblicke“

Teilen

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack veröffentlicht auf Instagram die Tracklist zu ihrem neuen Album „Lichtblicke“. Die Fans reagieren begeistert. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & Instagram/Anna-Carina Woitschack

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack gibt bekannt, welche Titel auf ihrem neuen Album „Lichtblicke“ sind. Damit sorgt sie bei den Fans für viel Begeisterung.

Nicht mehr lange, dann ist es endlich so weit und die Schlagerfans dürfen das neue Album von Anna-Carina Woitschack (29) in den Händen halten. „Lichtblicke“ heißt ihre kommende Studioplatte, die am 2. September als CD sowie als erweiterte Fanbox-Edition veröffentlicht wird. Bereits jetzt hat die Sängerin ihren Instagram-Followern einen kleinen Vorgeschmack auf das Album gegeben.

„Ich darf euch heute die Tracklist für mein neues Album präsentieren“, schrieb sie auf ihrem Account. Dazu teilte sie die Titel aller 14 brandneuen Songs auf ihrer Platte. Nummer eins ist Anna-Carinas Hit „Legendär“, der kürzlich als Single erschien. Mit dem Gute-Laune-Lied stimmt die Musikerin ihre Fans auf einen wahrhaftig „legendären“ Sommer ein. „Dieser neue Song soll vor allem dazu inspirieren, rauszugehen, zu feiern und das Leben zu genießen“, beschrieb sie den Ohrwurm selbst.

Neben der Single enthält „Lichtblicke“ viele weitere vielversprechende Titel wie „Liebe was sonst“, „Sommernacht“, „C’est la vie“ und „Davon will ich mehr“. Schnell fällt auf, wie poetisch manche Tracks klingen: „Mein Herz lacht“, „Radio Sehnsucht“ sowie „Die Sterne stehen auf Liebe“ hören sich nach wunderschönen Songtexten an, mit denen Anna-Carina ihre Fans sicherlich bezaubern wird.

Begeisterte Fan-Reaktionen: „Liebe das Album jetzt schon“

Kein Wunder, dass Anna-Carinas Follower völlig aus dem Häuschen waren, als sie die Tracklist sahen. „Das klingt schon soooo schön, freue mich mega auf dein neues Album“, kommentierte ein begeisterter Fan. Ein weiterer User schrieb: „Hört sich schon mal super an, liebe das Album jetzt schon! Kann es schon fast gar nicht mehr erwarten, es endlich hören zu können.“

Eine Sache steht jedenfalls jetzt schon fest: Auf die Unterstützung ihrer treuen Community kann sich die Ehefrau von Stefan Mross (46) immer verlassen. Womöglich katapultieren ihre Fans „Lichtblicke“ sogar bis ganz oben in den Chart-Himmel? Anna-Carinas letztes Album „Träumer“ hatte es letztes Jahr auf Platz sechs der Albumcharts geschafft. Zumindest wenn es nach ihren Anhängern geht, steht einem ähnlich großen Erfolg nichts im Weg. „Garantiert alles absolute Highlights und Megahits und ein unglaublich wunderschönes Album mit Nr. 1 Potenzial!“, prophezeite ein Nutzer.