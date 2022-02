„Ich wäre bereit“: Anna-Carina Woitschack begeistert Fans im leichtem Frühlingslook

Sie ist bereit für den Frühling: Anna-Carina Woitschack teilt ein Foto, auf dem sie ihr frühlingshaftes Outfit präsentiert. Die Follower der Sängerin sind begeistert von dem Look.

Baden-Württemberg – Sängerin Anna-Carina Woitschack (29) wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der RTL-Castingshow „DSDS“ bekannt und konnte in der Sendung den achten Platz belegen. Die ursprünglich aus Kamern stammende Prominente gab ihrem Ehemann, dem Schlagersänger Stefan Mross (46), 2020 das Ja-Wort. Über Instagram teilte die Prominente jetzt einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Follower mit ihrem coolen Frühlingslook begeisterte.



Zu dem schönen Beitrag schrieb sie, dass sie bereit für den Frühling sei: „Lieber Frühling… also ich wäre bereit!“ Auf dem sonnigen Foto ist die Musikerin dabei zu sehen, wie sie sich in einer stylischen Lederjacke strahlend auf die wärmere Jahreszeit zu freuen scheint. Dem Posting fügte sie zudem ein Sonnen-Emoji hinzu. Und auch die Hashtags #frühlingsgefühle, #frühlingserwachen und #ichbinbereit durften dabei natürlich nicht fehlen. Wir sind begeistert von dem coolen Frühlingslook des Stars!

Anna-Carina Woitschacks Fans reagieren begeistert

Die Follower der Prominenten brachten in den Kommentaren zu dem Posting ihre Begeisterung über den coolen Frühlingslook zum Ausdruck. Zahlreiche der Fans verkündeten dabei, dass der Star auf dem Bild wunderschön aussehen würde. So schrieb einer ihrer Anhänger: „Ein schönes Bild von dir.“ Und auch ein weiterer Instagram-User verkündete begeistert: „Du bist wunderschön.“ Scheint ganz so, als ob die Schönheit mit ihrem leichten Frühlingslook alles richtig gemacht hat!