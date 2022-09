„Unglaublich toll“: Anna-Carina Woitschack begeistert Fans im Dirndl

Anna-Carina Woitschack posiert im Dirndl auf dem Münchner Oktoberfest. © Screenshots Instagram/anna.carina.woitschack

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack lässt sich die Münchner Wiesn-Sause nicht entgehen. Ihr toller Dirndl-Look verdreht vielen Fans den Kopf.

München - Anna-Carina Woitschack (29) ist der schönste Stern am Schlagerhimmel! Mit ihrer tollen Ausstrahlung und ihrem strahlenden Lächeln hat die Sängerin die Herzen der Schlagerfans im Sturm erobert. Längst ist die einstige DSDS-Kandidatin weit mehr als „nur“ die Ehefrau von Volksmusikstar Stefan Mross (46). Derzeit ist Anna-Carina oft alleine unterwegs, um Promo für ihre neue Sendung „Skate-Fever – Stars auf Rollschuhen“ zu machen, die ab dem 10. Oktober montags um 20.15 Uhr bei RTL ZWEI zu sehen ist.

Anna-Carina Woitschack auf dem Münchner Oktoberfest mit Andrej Mangold

In München nahm die blonde Schönheit nun einen Pressetermin auf dem Oktoberfest wahr. Dort posierte sie gemeinsam mit ihrem TV-Tanzpartner Andrej Mangold (35) für die Kameras. Zusammen mit dem Ex-Bachelor tritt Anna-Carina in dem Wettbewerb gegen sieben weitere Duos an, die unter anderem aus Ex-DSDS-Sieger Prince Damien (31) und Moderatorin Gülcan Kamps (40) bestehen.

Die Fans waren aber an etwas ganz anderem interessiert: Die Schlagermusikerin bezaubert auf den geposteten Fotos in einem wunderschönen, pinken Dirndl. Dieses ist eng geschnitten und betont somit das Dekolleté und die schmale Taille der Künstlerin. Ein Halsband und edle schwarze Heels runden den atemberaubenden Wiesn-Look ab. „Liebe Grüße aus München“, schrieb Anna-Carina zu der Bilderreihe.

Anna-Carina Woitschack: Viel Lob für ihren „traumhaften“ Dirndl-Look

Schnell trudelte eine Vielzahl begeisterter Kommentare ein. „Wow - du siehst so unglaublich schön aus! Das Dirndl steht dir sooo gut!“, schwärmte ein Follower. Ein weiterer lobte: „Einfach wunderschön und wundervoll. Wow, tolles Outfit!“ Dem schlossen sich etliche andere User an und hinterließen ähnlich positive Kommentare: „Das Dirndl steht dir absolut Weltklasse“, „Unglaublich toll“ und „Bezauberndes Outfit und geheimnisvolle Lächeln – traumhaft“, ist dort zu lesen.

Auch Andrej Mangold versah den Beitrag mit einem Like. „Was für ein toller Tag und ich kann kaum auf die Ausstrahlung warten! Einschalten Leute, Entertainment pur“, appellierte der TV-Star an Anna-Carinas rund 91.400 Follower. Die „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin freute sich über die Worte ihres Tanzpartners. „Oh ja, dem ist nichts hinzuzufügen!“, zeigte sie sich aufgeregt.

