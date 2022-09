„Drei schwierige Monate“: Eheprobleme bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gab es lange Zeit nur im Doppelpack. In den letzten Monaten war das allerdings anders: durch verschiedenste Termine waren sie oft getrennt. Diese Situation führte zu Problemem in ihrer Ehe, wie der Schlagersänger nun verrät.

München - Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind DAS Traumpaar des deutschen Schlagers. Seit April 2017 sind sie offiziell zusammen, seitdem ging die Bilderbuch-Liebe ihren Lauf: Inklusive TV-Verlobung und Hochzeit, gemeinsame Tourneen und seit gut einem Jahr sind die beiden Eltern einer süßen Dackeldame. Nun verrät Stefan Mross allerdings, dass es zwischen den beiden kriselt.

Die Terminkalender von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, zwei der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, sind momentan gut gefüllt. Während die Schlagersängerin gerade ihr neues Album promotet, Konzerte gibt und für die neue RTL-Show „Skate Fieber“ (wird im Herbst ausgestrahlt) trainiert, präsentierte der Moderator bis letzte Woche (04.09.2022) seine beliebte Schlagershow „Immer wieder sonntags“. Da bleibt nicht viel Zeit für Privates.

Dieser Umstand führte zu Eheproblemen bei dem Schlager-Traumpaar, wie Stefan Mross jetzt der BILD erzählt. „Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt“, so der Moderator. „Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch. Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren“, gibt er zu.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte sie auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.