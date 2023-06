„Nehme es mit Humor“: Anna-Carina Woitschack macht sich über Klatschpresse lustig

Als Schlagerstar muss Anna-Carina Woitschack immer wieder teils erfundene Geschichten über sich in der Klatschpresse lesen. Glücklicherweise kann sie darüber lachen.

Schlager-Star Anna-Carina Woitschack (30) hat ereignisreiche Monate hinter sich. Im November 2022 zerbrach ihre Ehe mit Stefan Mross (47), den sie zwei Jahre davor live in der TV-Show „Schlagerlovestory“ geheiratet hatte. Schon Wochen vor der offiziellen Trennung ging es in der Klatschpresse heiß her und das einstige Schlager-Traumpaar zierte immer wieder die Titelseiten. Kurz nach dem Ehe-Aus bändelte die Sängerin mit einem neuen Partner an. Der österreichische Key-Account-Manager Daniel tröstete die „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin über die Trennung von ihrem Ex-Mann hinweg und das Paar zeigte sich vertraut im Liebesurlaub.

Auch Stefan Mross ist inzwischen wieder vergeben. Seit einigen Monaten turtelt der „Immer wieder sonntags“-Moderator mit Eva Luginger (35). Pikant: Die Schlagersängerin war früher mit Anna-Carina befreundet. Allerdings betonte Eva gegenüber Bunte: „Anna und ich waren nie Busenfreundinnen.“ Alles in allem bietet das Liebes-Drama mehr als genug Material, um die Klatschblätter zu füllen.

Anna-Carina Woitschack begeistert Fans mit humorvollen Video

In einem Instagram-Post macht sich Anna-Carina nun über die teils erfundenen Geschichten der Klatschpresse lustig. „Ab und zu lese ich in den Zeitschriften Sachen über mich, die ich selbst nicht wusste“, schrieb die Ex-DSDS-Kandidatin. Dazu teilte sie ein Video, in dem sie sich im Zeitschriftenladen mit einer älteren Frau unterhält. Anna-Carina hält ein Klatschmagazin in der Hand und spricht mit ihrer Bekanntschaft angeregt über die Schlagzeilen. „Die Dame wusste natürlich nicht, dass ich es bin“, fügte sie hinzu.

Die Fans fanden den humorvollen Beitrag herrlich. „Liebe Anna-Carina, wir lieben doch alle die Presse. Und laut der Presse müsstest du schon viermal verheiratet gewesen sein und hättest fünf Kinder“, witzelte ein Follower. Ein anderer kommentierte ironisch: „Wie wir doch alle die Presse lieben.“ Manche User zeigten sich dagegen kritischer. „Da gebe ich mein sauer verdientes Geld lieber für etwas Sinnvolles aus. Zum Beispiel für Eintrittskarten für deine Auftritte, deine CDs oder deine Fanartikel. Da weiß ich wenigstens wofür“, war so zu lesen.