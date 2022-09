Trotz Ehekrise: Anna-Carina Woitschack knackt erstmals Top-5 der Albumcharts

Teilen

Anna-Carina Woitschack bei „Immer wieder sonntags“ © Imago

Anna-Carina Woitschack hat es derzeit nicht leicht. Ein Lichtblick ist für die Sängerin sicherlich der Erfolg ihres neuen Albums.

Rust – Eheprobleme sind wohl für jedes verheiratete Paar der absolute Horror. Wenn dann auch noch das Interesse der Boulevardmedien dazukommt, werden die privaten Meinungsverschiedenheiten plötzlich vom öffentlichen Druck weiter belastet. So ergeht es derzeit Anna-Carina Woitschack (29) und Stefan Mross (46). Nachdem die Gerüchteküche bereits eine Weile brodelte, gaben die beiden Schlagerstars zuletzt zu, dass es in ihrer Beziehung kriselte. Von Ehebruch und Trennung ist die Rede — doch Anna-Carina und Stefan betonen, dass sie ihr Liebe retten wollen.

Glücklicherweise kann die „Davon will ich mehr“-Interpretin sich derzeit mit einem wichtigen Projekt ablenken. Denn ihr Album „Lichtblicke“ erschien vor kurzem auf dem Schlagermarkt. Um die neue Platte ausreichend zu bewerben, ging Anna-Carina kurzerhand auf Autogrammstundentour. Während ausgedehnter Meet-and-Greets mit ihren Fans begeisterte die Musikerin die Besucher augenscheinlich so sehr, dass nicht wenige danach ihr Album „Lichtblicke“ erwarben.

Anna-Carina Woitschack feiert derzeit einen der größten Erfolge ihrer Karriere

Schon elf Jahre steht Anna-Carina Woitschack als Schlagersängerin auf der Bühne. Und ihr Durchhaltevermögen hat sich ganz offensichtlich ausgezahlt. Denn erstmals erreichte die Sängerin und Moderatorin mit einer Platte die Top-5 der deutschen Albumcharts. Ihre LP „Lichtblicke“ steuert derzeit die obersten Plätze der Hitparaden an und es würde wohl niemanden wundern, wenn Anna-Carina über kurz oder lang auch die Pole-Position erreichen würde.

Über „Lichtblicke“ sagte sie in einem Statement: „Ich wollte meinen Fans mit diesem Album gerne musikalische ‚Lichtblicke‘ schenken. Bei meinen vielen Live-Terminen habe ich gemerkt, wie sehr die Menschen sich gerade in dieser Zeit über Musik, die ans Herz geht, freuen!“ Dabei bedankt sich Anna-Carina Woitschack unter anderem auch bei ihrem Partner Mross: „Danke an Stefan, mein Team und meine Familie für ihre tolle Unterstützung. Und ein großes Danke natürlich auch an meine Fans, die mir einfach so wunderbares Feedback gegeben haben.“