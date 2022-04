„Von Tag zu Tag hübscher“: Schlagerfans diskutieren über bauchfreien Look von Anna-Carina Woitschack

Teilen

Anna-Carina Woitschack zeigt sich in einem bauchfreien Look. Ihre Follower schwärmen von dem Outfit ihres Idols. © Instagram Anna Carina Woitschak / H und M

Fotoshooting für ihr neues „Lichtblicke“-Album: Anna-Carina Woitschack zeigt sich in einem bauchfreien Look. Ihre Follower schwärmen von dem Outfit ihres Idols.



Baden-Württemberg – Fotoshooting zu ihrem neuen Album! Anna-Carina Woitschack (29) begeistert ihre Follower in einem coolen Outfit mit bauchfreiem Oberteil. Die Schlagersängerin ist aktuell dabei, ihr brandneues Album „Lichtblicke“ aufzunehmen, das am 2. September dieses Jahres auf dem Münchner Label TELAMO erscheinen wird.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram teilte die Ehefrau von Stefan Mross (46) jetzt ein Foto ihres Fotoshootings für ihr neues „Lichtblicke“-Album, auf dem sie in einem bauchfreien T-Shirt in Weiß und in einer stylischen Jeans posiert und selbstbewusst in die Kamera lächelt. In dem Posting sprach sie darüber, wie wichtig es sei, im Hier und Jetzt zu leben und den Moment zu genießen. Die Musikerin erklärte: „Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt. Heute. Hier. Jetzt.“ In der Bildunterschrift fügte der Star zudem unter anderem die Hashtags #lichtblicke, #fotoshooting, #girlpower und #annacarinawoitschack hinzu. Wir sind begeistert über das neue Fotoshooting zur bald erscheinenden Platte der Sängerin, auf die sich ihre Fans sicher schon riesig freuen!

Anna-Carina Woitschak begeistert in bauchfreiem Outfit

Die Follower der Schönheit feierten das Posting von dem Fotoshooting ihres Idols und schwärmten in den Kommentaren von dem stylischen Outfit des Stars. Einer ihrer Fans kommentierte ganz begeistert, dass die Prominente immer hübscher werden würde. Er schrieb: „Von Tag zu Tag hübscher.“ Und auch ein weiterer User verkündete voller Bewunderung: „Ein wunderschönes Foto von dir.“