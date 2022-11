Stefan Mross verkauft Luxuswohnmobil: Kein Liebesnest mehr mit Anna-Carina Woitschack

Von: Sarah Wolzen

Alle Zeichen stehen auf Trennung. Nachdem Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bereits ihre Ehekrise bestätigt haben, geht das Schlagerpaar nun noch einen Schritt weiter. Stefan Mross trennt sich von seinem Luxus-Wohnmobil.

Rust - Schlager-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Denn die Zeichen, dass hinter der Ehekrise von Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) mehr steckt, als ein kleines Tief, verdichten sich. Nun scheint sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator sogar vom einstigen Liebesnest der beiden getrennt zu haben.

Die Trennungsgerüchte um das einstige Schlager-Traumpaar halten sich seit Wochen hartnäckig. Zwar hatten die beiden bereits bestätigt, dass es in ihrer Ehe kriselt, Fremdgeh- und Trennungsgerüchte jedoch bisher dementiert. Doch nun kommt ein neues Detail ans Licht, das die Gerüchte um eine Trennung noch einmal befeuern dürfte.

Denn wie bild.de erfahren haben will, verkauft Stefan Mross nun sogar seinen geliebten Wohnwagen. Dabei handelt es sich keineswegs um einen einfachen Camper, sondern um ein Gefährt der absoluten Luxusklasse - das Stefan Mross sogar mehr als ein Haus geskostet hat. Erst im Juni 2021 hatte der Schlagerstar sich den Concorde Centurion Liner 1060 GMAX gegönnt und dafür schlappe 440.000 Euro hingeblättert.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.