Kinderhörspiel und neuer Song: Anna-Carina Woitschack startet nach Social-Media-Pause voll durch

Teilen

Nach einer kurzen Auszeit von Instagram und Co. meldet sich Schlagerstar Anna-Carina Woitschack mit einem neuen Song und einem Kinderhörspiel zurück.

Österreich – Die Pause hat sich gelohnt! Nachdem Anna-Carina Woitschack (30) ihren Fans in den sozialen Netzwerken vor kurzem mitteilte, dass sie sich eine längere Auszeit von Instagram, TikTok und Co. gönnen würde, meldet sich die Schlagersängerin jetzt gleich mit mehreren Projekten zurück. Zwei Wochen war von der einstigen „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin fast nichts zu hören — und das hatte seinen Grund. Damals schrieb Woitschack auf Instagram: „Aufgrund eines neuen Projekts bin ich einige Zeit offline.“

Dieses Projekt steht jetzt offenbar endlich in den Startlöchern. Genaue Details will Anna-Carina Woitschack allerdings noch nicht verraten, wie sie am gestrigen Montag (22. Mai) auf ihrem offiziellen Account klarstellte: „Es war eine unfassbar spannende Zeit… Leider darf ich euch noch nichts verraten.“ Ein paar Infos zu ihren kommenden Auftritten verriet die gebürtige Österreicherin dann allerdings doch schon. Und fest steht auch: Bald gibt es neue Musik von Anna-Carina auf die Ohren!

Anna-Carina Woitschack meldet sich mit neuen Songs und einem Hörspiel zurück

Unter anderem gab Anna-Carina Woitschack preis, dass sie am Kinderhörspiel „SimsalaGrimm“ mitgewirkt habe. Der Titelsong „Die Welt seh’n“ wurde von der Puppenspielerin eingesungen, außerdem lieh sie dem Charakter Prinzessin Sophie-Luise ihre Stimme. Sehr wahrscheinlich wird sich die Anhängerschaft der 30-Jährigen durch diese Arbeit um viele kleine Fans erweitern!

Über ihre „neue Musik“ verriet Anna-Carina Woitschack derweil noch nicht viel. Ihr nächster Song sei eine „sehnsuchts- wie hoffnungsvolle, packend und üppig orchestrierte Ballade“. Mehr Details dazu hielt sie strikt unter Verschluss — es soll ja eine Überraschung werden. Das geplante „Best-of“ des Schlagerstars soll allerdings bereits „im Spätsommer“ in den Läden stehen. Verwendete Quellen: Instagram / anna.carina.woitschack