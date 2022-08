Ungewöhnliches Duo: Anna-Carina Woitschack geht mit Dschungelcamp-Star Tara shoppen

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack zeigt sich in ihrer Instagram-Story zusammen mit Dschungelcamp-Kandidatin Tara Tabitha, mit der sie shoppen war. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Gemeinsames Shoppen verbindet: Anna-Carina Woitschack enthüllt in ihrer Story, dass sie mit Reality-TV-Bekanntheit Tara Tabitha einkaufen war.

Diese beiden Promi-Ladys hätte man wohl nicht miteinander in Verbindung gebracht: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (29) zeigt sich in ihrer Instagram-Story zusammen mit Reality-TV-Star Tara Tabitha (29). Der Anlass: Die beiden Frauen waren gemeinsam auf einem Shopping-Trip unterwegs. Und das offenbar äußerst erfolgreich.

„Wenn du nur Socken kaufen wolltest“, betitelte die Musikerin einen kurzen Clip, in dem mehrere Shopping-Tüten zu sehen sind. Allerdings waren die Stars nicht etwa bei einem Luxus-Designerlabel einkaufen, sondern ganz bodenständig bei H&M. Was genau sie gekauft haben, zeigten die zwei Schönheiten aber nicht.

Ihren anstrengenden Shopping-Trip ließen Anna-Carina und Tara mit einer Runde Drinks und einem ausgiebigen Abendessen ausklingen. „Nach einem langen Training“, schrieb die Künstlerin zu einem Video, das den reichhaltig gedeckten Tisch zeigte. Mit dem Hashtag „Gönnung“ unterstrich Anna-Carina, wie gut es sich die beiden Frauen gehen ließen, nachdem sie erfolgreich die Läden abgeklappert hatten.

Anna-Carina Woitschack und Tara Tabitha: Unverhoffte Freundinnen

Dass Anna-Carina Woitschack und Tara Tabitha so gut befreundet sind, dürfte eine große Überraschung für die Fans sein. Beide wurden ursprünglich durch TV-Shows bekannt. Anna-Carina nahm 2011 bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil und belegte dort den achten Platz. Anschließend startete sie als Schlagersängerin durch und fand mit „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (46) ihr großes Liebesglück. Im Juni 2020 heirateten die beiden live in der Show „Schlagerlovestory.2020“. Mittlerweile gehört Anna-Carina Woitschack zur festen Größe der deutschen Schlagerszene.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind mit der „Immer wieder Schlager“-Tour in ganz Deutschland unterwegs © IMAGO/HOFER

Tara Tabitha wiederum wurde durch das TV-Format „Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend“ bekannt. 2021 nahm sie bei der Datingshow „Ex on the Beach“ teil und wurde so auch dem deutschen Publikum ein Begriff. Dieses Jahr folgte dann der Auftritt im Dschungelcamp, wo die Influencerin auf dem zehnten Platz landete. Große Aufmerksamkeit erregte sie im Nachhinein mit der Behauptung, dass etwas zwischen ihr und Dschungelkönig Filip Pavlović (28) gelaufen sei, was dieser allerdings vehement abstritt.