Mit neuer Single: Stefan Mross‘ Ex Anna-Carina Woitschack überholt Helene Fischer

Teilen

Anna-Carina Woitschack hatte es die letzten Monate nicht leicht. Jetzt scheint es für die Schlagersängerin endlich privat und beruflich bergauf zu gehen.

Österreich – Anna-Carina Woitschack (30) hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Der Schlager-Star gab vor einiger Zeit ihre Trennung von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) bekannt, nachdem die beiden zuvor auch öffentlich über ihre anhaltenden Eheprobleme gesprochen hatten. Für Anna-Carina bedeutete das sowohl einen privaten als auch einen beruflichen Neustart — immerhin war sie lange Zeit mehr oder weniger ausschließlich als die Ehefrau des berühmten Volksmusikers bekannt. Doch jetzt scheint es für die „Paradies der Ewigkeit“-Interpretin endlich bergauf zu gehen!

Wie Anna-Carina Woitschack in einer aktuellen Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account berichtet, hat sie mit ihrer Single „Das Beste (Zero & DeNiro Remix)“ den zweiten Platz der österreichischen iTunes-Schlager-Charts erobert. Geschlagen geben musste sich die Vollblutmusikerin nur ihrer Kollegin Maite Kelly (43), die mit ihrem Hit „Ich brauch einen Mann“ derzeit die Hitparade anführt. Besonders interessant: Anna-Carina Woitschack überholte mit ihrem Song die erfolgreiche Österreicherin Melissa Naschenweng (32) und sogar die unangefochtene Schlagerkönigin Helene Fischer (38), die mit ihren Liedern jeweils die Plätze 3 und 5 einnehmen.

Anna-Carina Woitschack könnte 2023 ihren endgültigen Durchbruch erreichen

Offenbar haben die Veränderungen in Anna-Carina Woitschacks Leben ihr die richtige Motivation gegeben, musikalisch voll und ganz durchzustarten. „Danke Euch“, richtete sie in ihrer Instagram-Story kurz und knapp das Wort an ihre Follower. Dass sie weiterhin auf die Unterstützung ihrer Fangemeinde setzen kann, ist nicht selbstverständlich für die 30-Jährige. Immerhin hatte es zuletzt einige Streitereien mit ihrem Fanclub gegeben, von dem sich Anna-Carina nach ihrem Ehe-Aus ebenfalls getrennt hatte.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

Jetzt scheint die Schlagerinterpretin jedoch endlich wieder nach vorne zu schauen. Mit einem neuen Partner an ihrer Seite und ihrer ersten eigenen Wohnung will Anna-Carina Woitschack 2023 voll und ganz durchstarten. Dass ihre neue Single bereits die Silbermedaille der Charts ergattern konnte, ist dabei zweifelsfrei ein gutes Omen.