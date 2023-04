Anna-Carina Woitschack und Ute Freundenberg bei „Schlager des Monats“

Anfang Mai wird es bei „Schlager des Monats“ wieder tolle Gäste zu hören und zu sehen geben. Unter anderem werden Anna-Carina Woitschack und Ute Freudenberg dabei sein. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & MDR/Anja Jungnickel & IMAGO/Bildagentur Monn

Auch im Mai werden in der MDR-Show „Schlager des Monats“ wieder tolle Künstler bei Christin Stark (33) zu Gast sein, die die Sendung seit Februar 2023 moderiert. Zum einen darf sich das TV-Publikum auf einen Auftritt der Schlager-Grand-Dame Ute Freudenberg (67) einstellen. Bei ihr stehen derzeit mehrere große Ereignisse ins Haus. Zum einen wird im Sommer ein neues Album von ihr erscheinen.

Um „Stark wie nie“ hören zu können, müssen sich die Freudenberg-Fans noch bis zum 2. Juni gedulden. Aber wer weiß, vielleicht wird die Sängerin bei „Schlager des Monats“ schon einen Vorgeschmack auf das neue Werk geben. Zum anderen wird Ute Freudenberg nach Erscheinen des Albums in ihre Abschieds-Tournee „Stark wie nie – 50 Jahre live“ starten. Mit ihr auf Tour gehen Christian Lais und Luna Klee.

Anna-Carina Woitschack: Erster Fernsehauftritt nach Trennung von Stefan Mross

Ein weiteres Highlight bei „Schlager des Monats“ dürfte der Auftritt von Anna-Carina Woitschack (30) sein. Es wird einer ihrer ersten größeren TV-Auftritte nach der Trennung von Stefan Mross (47) sein. Umso mehr freuen sich ihre Fans sicherlich, die beliebte Sängerin nun endlich wieder im Fernsehen bewundern zu können.

Auf ihrem Instagram-Kanal hatte Anna-Carina Woitschack am 14. April eine Fotoserie geteilt, mit der sie neue Musik ankündigte. Auf mehreren Bildern war sie dabei im Studio zu sehen. Als Bildunterschrift gab es lediglich den Hashtag „new songs“, also „neue Lieder“ zu lesen. Mit etwas Glück wird der Schlagerstar bei Moderatorin Christin Stark also neues Material vorstellen.