Wiedersehen mit Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack weiß, wie sie reagieren würde

Von: Diane Kofer

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich 2022 getrennt und gehen sich seither aus dem Weg. Die Schlagersängerin weiß aber genau, wie ein Wiedersehen mit ihrem Ex ablaufen würde.

München – Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) galten lange Zeit als Traumpaar der Schlager-Branche. Ende 2022 gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Die Ex-Partner haben den Kontakt miteinander abgebrochen – Anna-Carina Woitschack hat aber eine genaue Vorstellung davon, wie ein Aufeinandertreffen mit dem Musiker aussehen würde.

Fluchtversuch? Anna-Carina Woitschack stellt sich Wiedersehen mit Ex Stefan Mross vor

Die 30-Jährige war zu Besuch in der BR Abendschau, um ihr Best-of-Album vorzustellen. Was Moderator Roman Roell (57) verwunderte: Auch Duette mit ihrem Ex sind darauf zu finden. Hat das nicht einen komischen Beigeschmack? „An die musikalischen Zeiten erinnere ich mich sehr, sehr gerne – tatsächlich. Und ich singe auch die Duette bei meinen Solokonzerten alleine. Denn ich denke: Musik kann nichts dafür. Musik ist schön. Musik bleibt“, betonte der Schlagerstar.

Für die frühere DSDS-Kandidatin ist Musik unsterblich und die Duette aufgrund der gescheiterten Liebe herauszustreichen, wäre für sie nicht infrage gekommen. Trotzdem möchte sie Stefan Mross ungern privat über den Weg laufen. Auf die Frage, wie sie bei einem Treffen im Zug reagieren würde, stellte sie klar: Sie würde einen Fluchtversuch starten. „Ich hole mir einen Kaffee“, verriet sie lachend – das Bordbistro würde sie einem Plausch mit dem Ex im Abteil demnach vorziehen.

Anna-Carina Woitschack: Best Of Auf Anna-Carina Woitschacks Best-of-Album sind ingesamt 9 Songs mit Stefan Mross. Titel CD 1: Tag 1, Feuer, Liebe ist ein Wunder, Das Beste, Verboten aber schön, Mach das nochmal mit mir, Leuchtturm, Küss mich wach, Alles oder nichts, Ich war erst 17, Eine Nacht im Paradies, Legendär, Träumer, Ich wollte nie dein Engel sein, Einmal unendlich, Mumbai Titel CD 2: Davon will ich mehr, Liebe passiert, Warum kann es nicht nur Liebe sein, Das Leben wartet nicht auf uns, Märchenbuch, Lass jetzt los, Paradies der Ewigkeit (Mit Stefan Mross), Stark wie Zwei (Mit Stefan Mross), Lo siento (Im Duett mit Stefan Mross), 1000 Mal du und ich (Mit Stefan Mross), Blaue Lagune (Mit Stefan Mross), Ein Stück vom Himmel (Mit Stefan Mross), Wenn nicht du, wer dann (Im Duett mit Stefan Mross), Die Liebe (Mit Stefan Mross), Little drummer boy (mit Stefan Mross)

Wiedersehen nach Trennung: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf gleichem Event

Noch vor der Trennung hatten die Musiker gemeinsame Termine festgemacht. Die gemeinsame Tour haben Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross zwar abgeblasen, am 2. September 2023 werden sie allerdings bei einem Schlagerfestival im Münsterland auftreten. Das Event hat im Vorfeld bereits für Wirbel gesorgt, weil der Veranstalter mit den beiden als „Traumpaar“ geworben hatte.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich 2022 getrennt. Bei einem Wiedersehen würde die Sängerin flüchten. © Screenshot: BR Abendschau; Bildagentur Monn (Fotomontage)

Zusammen auf der Bühne werden sie dort aber wohl nicht stehen – angeblich verweigern sie eine gemeinsame Performance sogar. Neben der Musik hat die Schlagersängerin aktuell auch noch andere Projekte. Sie wird bald in einer Reality-TV-Show bei RTL zu sehen sein. Stefan Mross hat hingegen ganze andere Träume: Er wünscht sich eine Winterausgabe von „Immer wieder sonntags“. Verwendete Quellen: BR Abendschau