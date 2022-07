Anna-Carina Woitschack zeigt sich zum Tag des Rock ’n’ Roll im schicken 50er-Jahre-Outfit

Liebeserklärung an den Rock ’n’ Roll: Anna-Carina Woitschack feierte den Tag des Musikgenres. Die Sängerin zeigte sich in einem klassischen 50er-Jahre-Outfit. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Baden-Württemberg – Ihre Hommage an den Rock ’n’ Roll kann sich sehen lassen: Anna-Carina Woitschack (29) feierte den offiziellen Tag des Rock ’n’ Roll, indem sie sich ein schickes 50er-Jahre-Outfit anzog.



Die „Mach das nochmal mit mir“-Hitmacherin ließ ihre Follower an ihrem tollen Rock ‚n‘ Roll-Look teilhaben, indem sie über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram drei schöne Fotos von sich veröffentlichte. Auf den tollen Bildern ist sie mit einer klassischen Rock-’n’-Roll-Frisur aus einem hohen Pferdeschwanz und hochtoupierten Haaren dabei zu bewundern, wie sie in dem 50er-Jahre-Outfit aus einer bauchfreien Bluse in Weiß und einem gepunkteten Rock der Ära posiert. Zu ihrem Posting verkündete die Beauty begeistert: „Tag des Rock ’n’ Roll. Wenn Rock ’n‘ Roll aus den Lautsprechern schallt, dann hält es niemanden mehr auf seinem Stuhl.”

Anna-Carina Woitschack zeigt sich in schickem 50er-Jahre-Outfit

Die Schlagersängerin enthüllte gegenüber ihren Followern zudem, dass die 50er-Jahre und somit die Zeit des Rock ’n’ Roll eine Ära seien, in der sie gerne am Leben gewesen wäre. „Irgendwie hätte ich die 50er auch gerne erlebt“, schwärmte die Musikerin. Am Ende ihres Beitrags verriet sie, woher ihr besonderes Outfit stammt und welcher Friseur für das Styling ihrer Haare verantwortlich war. Und auch die Hashtags #rocknroll, #tagdesrocknroll und #50erlook durften dabei natürlich nicht fehlen. Wir sind begeistert von dem coolen 50er-Jahre-Look des Stars!