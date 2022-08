Von „Boris wäre stolz“ bis „sehr pink“: Fans diskutieren Barbie-Look von Anna Ermakova

Anna Ermakova posiert im pinken Kleid in Monte-Carlo. © Screenshots Instagram/Anna Ermakova

Die Tochter von Tennislegende Boris Becker zeigt sich auf Instagram im pinken Minikleid. Von den Fans gibt es viel Lob für Anna Ermakovas freizügiges Outfit.

Monte-Carlo - Anna Ermakova (22) urlaubt derzeit in Monte-Carlo und lässt sich dort ordentlich von der Sonne verwöhnen. Während ihr Vater Boris Becker (54) im Gefängnis sitzt und seine Haftstraße verbüßt, teilt seine Tochter fleißig Fotos von ihrem Luxus-Trip. Immer wieder wirft sich das Model dafür in knappe Outfits und posiert vor der wunderschönen Kulisse Monacos. Nun begeistert sie ihre Fans im hautengen, pinken Kleidchen. Die Britin trägt High Heels und eine glitzernde Clutch, während ihr Gesicht hollywoodreif geschminkt ist. Im Hintergrund ist der Hafen von Monte-Carlo bei Nacht zu sehen. „Was würde Barbie tragen?“, schrieb Anna scherzend zu der Fotoreihe.

Anna Ermakova verzückt Fans im pinken Kleid

Ihre rund 49.600 Follower reagierten völlig verzückt angesichts dieses atemberaubenden Anblicks. Die Kommentarspalte ist gespickt mit begeisterten Kommentaren wie „Wow, traumhaft schön“, „Pretty in pink“, „Schönste Frau der Welt“, „Heiße Lady“ und „Skandalös hübsch“. Ein User versicherte der 22-Jährigen, dass ihr Vater Boris Becker beim Anblick dieser Aufnahmen sicher „stolz“ auf sie wäre.

Eine Followerin ging auf die rhetorische Frage des Models ein und versicherte, dass Barbie den Look sicher gerne selbst tragen würde. Für diesen Kommentar bedankte sich Anna persönlich bei der Userin und hinterließ sogar zwei Smileys mit Herzchen.

Anna Ermakova: Nicht allen Fans gefällt der Barbie-Look

Andere konnte das Outfit dagegen weniger überzeugen. „Zum Glück sind Geschmäcker verschieden“, schrieb ein Fan und wollte damit offenbar diplomatisch sein. Eine weitere Person bezeichnete den Look als „sehr pink“. Trotz dieses teils durchwachsenen Feedbacks wird die rothaarige Schönheit wohl auch in Zukunft einfach das tragen, was ihr gefällt und worauf sie Lust hat. Gefallen kann man schließlich nicht allen – das scheint auch Anna Ermakova bewusst zu sein.

Als unehelich gezeugte Tochter der Tennis-Ikone Boris Becker stand sie bereits früh im Fokus der Medien. Annas Mutter ist das britische Model Angela Ermakova, mit der Becker 1999 eine kurze Affäre hatte. Die krasse Ähnlichkeit mit dem Olympiasieger sorgt immer wieder für Verblüffung. Von ihm hat Anna Ermakova das auffällige, rote Haar geerbt.