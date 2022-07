„Wunderschön“: Anna Ermakova begeistert das Netz im schwarzen Minikleid

Teilen

Anna Ermakova begeistert Fans im schwarzem Kleid © instagram/annaermakova1

Sie beweist immer wieder, dass sie ein Händchen für Mode hat! Becker-Tochter Anna Ermakova zeigt sich in ihrem neuesten Instagram-Beitrag im Kleinen Schwarzen und begeistert damit ihre Follower.

London – Während ihr Vater Boris Becker (54) im Gefängnis sitzt, lebt sie das Leben der Schönen und Reichen: Anna Ermakova (22) reist als Model um den Globus und besucht zwischen ihren Laufsteg-Engagements die schicksten Restaurants und beliebtesten Clubs der Welt. Zuletzt zeigte die rothaarige Schönheit erneut in einem Social-Media-Beitrag, wie gut sie es sich in ihrer Heimatstadt London gehen lässt.

In einem Instagram-Post präsentiert sich Anna Ermakova im klassischen kleinen Schwarzen. Das Kleid reicht zur Mitte ihres Oberschenkels und hat einen tiefen Rückenausschnitt, der Annas beneidenswerte Figur betont. Die Fotos, auf denen die Becker-Tochter im schwarzen Minikleid posiert, wurden laut Instagram-Info in einem chinesischen Luxusrestaurant im Londoner Stadtteil Mayfair geschossen. Anna Ermakova weiß eben, wie Glitzer und Glamour geht!

Ihre Follower sind wie immer begeistert von Anna Ermakovas Modebewusstsein

In ihrem Instagram-Post hält Anna Ermakova auch einige Snacks und einen Drink, den sie sich in dem schicken Restaurant in der englischen Hauptstadt gönnte, für die Ewigkeit fest. Doch vor allen Dingen das Aussehen des hübschen Rotschopfes sorgt in der Kommentarspalte des Beitrags für Komplimente. „Wunderschön“, findet beispielsweise ein Fan. Zahlreiche andere Nutzer verleihen ihrer Begeisterung mit Herzchenaugen-Smileys oder anderen Emojis Ausdruck.

„Es ist leicht, sich in der Verschwommenheit zu verlieren“, schreibt Anna Ermakova kryptisch unter ihre Bilder. Was damit wohl gemeint sein könnte? Sicher ist: Das Model lässt sich durch die zahlreichen Negativschlagzeilen über ihren Vater die Partystimmung auf keinen Fall verderben!