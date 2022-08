Von „perfekt“ bis „sehr hübsch“: Fans diskutieren über hautengen Sport-Look von Anna Ermakova

Anna Ermakova posiert im Fitnessstudio für ein Instagram-Selfie (Fotomontage) © Instagram/Anna Ermakova

Anna Ermakova ist als Influencerin zu einer echten Fashion-Ikone avanciert. Zuletzt begeisterte sie auf Instagram mit einem sexy Sport-Outfit.

Monte-Carlo – Anna Ermakova (22) sorgt in den sozialen Netzwerken regelmäßig für Diskussionen. Die Tochter der Tennis-Legende Boris Becker (54) arbeitet bereits seit ihrer Kindheit als Model und hat über die Jahre einen ganz eigenen Sinn für Mode entwickelt. Ihren Luxus-Lifestyle inklusive teurer Designer-Outfits präsentiert die Laufstegschönheit in ihren zahlreichen Instagram-Postings. Und obwohl sich in der Kommentarspalte der Beiträge haufenweise Komplimente für den Stil des Mannequins finden, gibt es auch immer kritische Stimmen.

Zuletzt veröffentlichte Anna Ermakova zwei Schnappschüsse, die sie beim Training in einem Fitnesscenter am Strand der Urlaubsdestination Monte-Carlo zeigen. Auf den Bildern ist die Promi-Tochter in einem schwarzen Sport-Outfit zu sehen, das ihren schlanken Körper mehr als gut zur Schau stellt. In einer engen kurzen Leggings und einem tief ausgeschnittenen Sport-BH sitzt Anna auf einem Handtuch. Ihr Gesicht verdeckt sie dabei mit ihrem Handy, im Hintergrund sind Sportgeräte zu erkennen.

Anna Ermakova hat kein Problem damit, in den sozialen Netzwerken viel Haut zu zeigen

Das Foto aus dem Fitnessstudio ist nicht der einzige Social-Media-Beitrag, in dem Anna Ermakova ihren durchtrainierten Body zur Schau stellt. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account finden sich zahlreiche Bilder von glamourösen Partys oder sonnigen Strandausflügen, auf denen Anna in freizügigen Outfits zu sehen ist. Augenscheinlich hat die 22-Jährige also kein Problem damit, dass ihre knapp 50.000 Follower ganz genau wissen, wie sie im Bikini oder in Unterwäsche aussieht. Als Model ist es die Tochter von Boris Becker, jedoch sicherlich gewöhnt viele Blicke auf sich zu ziehen.

In der Kommentarspalte ihres Postings erhält Anna Ermakova zahlreiche Komplimente für ihre sexy Fotos. „Perfekt“ und „sehr hübsch“ sind nur einige der Beiträge, die ihre Follower unter dem Schnappschuss hinterlassen haben. Doch wie immer finden sich auch Hater. Insbesondere ihr Luxus-Lifestyle und der Fakt, dass sie kein Wort über den derzeitigen Gefängnisaufenthalt ihres Vaters verliert, scheinen einige Social-Media-User zu stören. Doch Anna Ermakova scheint das nicht zu stören: Sie postet weiterhin fleißig aus ihrem glamourösen Alltag.