Von „Wow“ bis „beautiful“: Fans diskutieren grünen Bikini von Anna Ermakova

Süßes Leben in Monte Carlo

+ © Screenshots Instagram/annaermakova1 Anna Ermakova posiert auf Instagram im knappen Bikini. © Screenshots Instagram/annaermakova1

Anna Ermakova zeigt sich via Instagram wieder knapp bekleidet in Monte Carlo. Das Model weiß sich in Szene zu setzen und erntet tonnenweise Lob von den Fans.

Monte Carlo – Wenn Anna Ermakova (22) etwas besonders gut kann, dann ist es wohl polarisieren. Via Instagram stellt die Tochter von Tennis-Star Boris Becker (54) regelmäßig ihren luxuriösen Lebensstil zur Schau. Und nicht nur das, denn aktuell setzt das Model vor allem ihren durchtrainierten Körper in knappen Outfits in Szene. Immer wieder gibt es auf dem Instagram-Profil der 22-Jährigen Bilderreihen in Bikinis und knappen Kleidern von den luxuriösesten Plätzen, Stränden, Partys und Yachten. Anna zeigt ihren Followern, wie süß das Leben sein kann. Das kommt allerdings nicht bei allen Usern gut an.

Anna Ermakova im grünen Bikini: Die Sonne lässt sie strahlen

Die neuesten Schnappschüsse der Schönheit zeigen Ermakova in einem grünen Bikini in Monte Carlo. Und weil das Knipsen so viel Spaß zu machen scheint, gibt es direkt eine Bilderreihe des Motivs in sieben verschiedenen Posen – natürlich hätte auch eins ausgereicht, um zu erkennen, dass Anna eine Topfigur im Bikini macht. Auf dem ersten Bild lächelt das Model verträumt – passend dazu schreibt sie auf Englisch, dass die Sonne sie zum Lächeln bringe.

Die meisten Instagram-Nutzer sind sich einig: Anna Ermakova braucht sich sicherlich nicht zu verstecken

Die Instagram-User sind begeistert von der hübschen Frau und antworten, dass sie es ist, die die Welt zum Strahlen bringe. Das Model wird in den Kommentaren überhäuft mit Herz- und Flammenemojis. Dass Anna Ermakova sich pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen scheint, ist unübersehbar. Und auch ihre Anhänger auf der Social-Media-Plattform bestätigen, dass sich der hübsche Lockenkopf nicht zu verstecken braucht: Es sammeln sich Komplimente über die tolle Figur des Models unter dem Beitrag. Die meisten Anhänger der Schönheit sind sich einig, was für eine tolle Figur das Model auf ihren Bildern mache.

Aber die 22-Jährige erntet nicht nur Lob in den Kommentaren. Bereits in der Vergangenheit wurde der Boris-Becker-Spross dafür kritisiert, scheinbar im Dauer-Urlaub zu sein. So postet Anna vor allem Urlaubsbilder von Monaco, Mallorca oder Ibiza. Auch unter dem neuesten Beitrag fragen sich die Instagram-Nutzer, was die junge Jetsetterin wohl den ganzen Tag mache und was sie überhaupt gelernt habe.