Auf Instagram

+ © Screenshot/instagram.com/annaermakova1 Anna Ermakova zeigt sich auf Instagram in verschiedenen Sommer-Looks © Screenshot/instagram.com/annaermakova1

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jennifer Kuhn schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, Anna Ermakova zeigt sich in vielen verschiedenen Outfits auf Instagram. Ihre Fans und Follower sind immer wieder von den unterschiedlichen Looks begeistert. Diesmal zeigt sie sich erneut in einem Sommer-Outfit.

Menorca - Sommer, Sonne, Strand und Meer. Derzeit begeben sich viele Touristen auf die spanische Insel Menorca und lassen es sich gut gehen. Auch Model Anna Ermakova genießt ihren Urlaub dort. Ihren Fans und Followern gibt die 22-Jährige einen regelmäßigen Einblick in ihren Tag.

Von „wunderschön“ bis „kannst es tragen“: Anna Ermakovas Fans diskutieren ihren luftigen Sommerlook

In einem Instagram-Post zeigt sich die Tochter von Boris Becker in einem farbigen Sommerkleid. Ihren Fans und Followern gefällt der Look der 22-Jährigen - sie kommentieren fleißig unter ihrem Bild.

„Du bist wunderschön“, kommentiert ein User unter das Bild der 22-Jährigen. Anna Ermakova trägt ein luftiges orang-gelbes Sommerkleid. „Ich würde mit dem Kleid wie ein Clown aussehen - aber du kannst es tragen“, so eine weitere Instagram-Nutzerin. Die 22-Jährige zeigt sich regelmäßig mit Fashion-Outfits auf ihrem Account.

Anna Ermakova mit Freunden auf der spanischen Insel Menorca

Doch sie zeigt nicht nur in ihr Sommer-Outfit, sondern auch, mit wem sie auf der spanischen Insel Menorca Zeit verbringt. Während des Essens zeigt sie sich und ihre Freunde. „Happy go lucky“ kommentierte sie die Bildunterschrift ihres Posts.

Vor wenigen Wochen begeisterte Anna Ermakova ihre Fans mit einem schwarzen Minikleid - die Tochter von Boris Becker arbeitet erfolgreich als Model. Verwendete Quelle: instagram.com/annaermakova1