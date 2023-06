Als Anna Ermakova sagt, sie wolle Influencerin werden, schreitet Mutter Angela sofort ein

Teilen

Wie geht es für Boris Beckers Tochter, Anna Ermakova, nach ihrem „Let‘s Dance“-Sieg weiter? Beruflich weiß sie schon, in welche Richtung es gehen könnte. Mama Angela gefällt das allerdings überhaupt nicht.

Cannes - Anna Ermakova (23), die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55), hat die neueste Staffel „Let’s Dance“ gewonnen. Doch wie geht es für die 23-Jährige jetzt weiter? Am Rande der Filmfestspiele in Cannes war das Model mit Mama Angela Ermakova (55) auf einer Party von Designer Philipp Plein eingeladen. Dort sprach sie „Gala“ über ihre Zukunftspläne.

Das steht bei Anna Ermakova an

Aktuell sei Anna Ermakova traurig, dass die Sendung „Let‘s Dance“ vorbei ist. „Ich vermisse alles bei ‚Let‘s Dance‘. Tanzen, Trainieren, alle zu sehen...“ Ermakova liebe das Tanzen, sei am Anfang allerdings schüchtern gewesen. Die RTL-Show habe ihr Leben verändert. Mutter Angela pflichtete ihrer Tochter bei und erklärte, dass Anna dadurch auch „selbstbewusster und stärker“ geworden sei.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Vielleicht zieht Ermakova auch von London nach Deutschland um, darüber denke die 23-Jährige nach. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, als Influencerin oder Bloggerin Karriere zu machen, erklärte die „Let’s Dance“-Gewinnerin: „Ja, vielleicht.“ Doch da funkte ihre Mutter direkt dazwischen:

Angela Ermakova: Anna soll etwas „Vernünftiges“ machen

„Oh nein, ich denke man muss etwas Vernünftiges mit seinem Leben anfangen.“ Allerdings deutete Anna Ermakova in dem Interview auch an, dass ein „neues Kapitel“ beginne. „Es stehen viele neue berufliche Projekte an.“ Was genau das Model damit meint, ließ es offen.

Wie geht es für Boris Beckers Tochter, Anna Ermakova, nach ihrem „Let‘s Dance“-Sieg weiter? Beruflich weiß sie schon, in welche Richtung es gehen könnte. Mama Angela gefällt das allerdings überhaupt nicht. © Imago Images

Auch kurz nach ihrem „Let’s Dance“-Sieg sprach sie im „Nähkästchentalk“ auf dem YouTube-Kanal der RTL-Sendung über ihre Pläne. Erst wolle sie ein paar Tage Urlaub machen, „einfach nichts tun“. Doch dann seien „da in der Zukunft noch ein paar Projekte“, über die sie heute aber noch nichts verraten könne.

Diese seien zwar nicht geheim, aber sie arbeite noch daran. Was feststeht: Mit Tänzer Valentin Lusin (36) wird Ermakova bei der großen „Let‘s Dance“-Tour im Herbst dabei sein.

Ekaterina Leonova hält ihre Fans gerne bei Instagram up-to-date. Doch die Liebesgerüchte um Timon Krause kommentierte sie bisher nicht. Im Interview mit RTL erklärte sie nun die Gründe dafür. Verwendete Quellen: RTL.de, YouTube