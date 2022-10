„Göttin“: Anna Ermakova verzaubert Fans im roten Minikleid

Anna Ermakova posiert im kurzen Kleid. © Instagram/Anna Ermakova

Auf ihrem neusten Instagram Post heizt Anna Ermakova ihren Fans mächtig ein.

Monte Carlo – Heiß heißer, Anna Ermakova! Die Tochter von Tennislegende Boris Becker ist lägst kein kleines Mädchen mehr. Aus dem kleinen Kind von damals ist eine erwachsene Frau geworden, und die weiß sich gekonnt in Szene zu setzen. Auf ihrem neusten Instagram-Bild trägt die 22-Jährige ein feuerrotes Minikleid mit passender Tasche. Lässig posiert sie mit Hand in den Haaren. „Monte Carlo Beach“, schrieb die Londonerin dazu und gibt einen Hinweis, wo das Foto entstanden sein könnte.

Anna Ermakovas Fans sind begeistert

Den Fans gefällt das Foto offensichtlich, was die Reaktionen zeigen. „Hot, hotter, Anna“, kommentiert ein User mit einem Flammen-Emoji. Ein anderer meint: „red suits you well“, „rot steht dir“. Ein weiterer Follower schreibt begeistert: „Du siehst verdammt heiß und sexy aus in dem roten Kleid.“

Die 22-jährige Anna, die als Baby von der Netz-Gemeinde eher wegen ihrer Ähnlichkeit zu ihrem berühmten Vater Boris Becker belächelt wurde, hat sich zu einem Vollblut-Model gemausert. Auf Instagram folgen der Influencerin mehr als 50.000 Menschen.