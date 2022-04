Fans von Anna Ermakova feiern Bild in Jeans und bauchfreiem Top

Fans von Anna Ermakova feiern Bild in Jeans und bauchfreiem Top © Instagram

Ihre Follower sind begeistert! Anna Ermakova verzaubert ihre Fans in Jeans und einem bauchfreien Top. Die Prominente posierte vor einem romantischen Hotel auf Cap Ferrat.

Cap Ferrat – Anna Ermakova (22) begeistert ihre Follower mit tollen Schnappschüssen vom Cap Ferrat! Die in London geborene Tochter des deutschen Tennisstars Boris Becker (54) und dessen Ex-Partnerin Angela Ermakova (54) arbeitet als Model und genießt aktuell ihren Aufenthalt auf der sonnigen Halbinsel Cap Ferrat an der Côte d’Azur.



Auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram ließ der Star ihre Fans jetzt an zwei stylischen Schnappschüssen von sich teilhaben, auf denen sie in einer körperbetonten Jeans und einem bauchfreien Top vor einem Hotel auf der traumhaften Halbinsel posiert. Auf den Bildern steht das Model vor dem luxuriösen Grand-Hôtel du Cap-Ferrat und kehrt dem Fotografen verschmitzt ihren Rücken zu. Auf den Schnappschüssen trägt sie zudem eine stylische Sonnenbrille in Schwarz und wirft vor lauter Freude ihre beiden Arme in die Luft.

Der Bildunterschrift fügte sie unter anderem ein farbenfrohes Regenbogen-Emoji und ein romantisches Liebesbrief-Emoji hinzu. Scheint ganz so, als ob die Laufstegschönheit ihre Zeit an dem sonnigen Ort in vollen Zügen genießt!

Das stylische Outfit der Prominenten scheint bei ihren Fans besonders gut angekommen zu sein, die ihre Begeisterung über das Posting in zahlreichen Kommentaren ausdrückten. So verkündete ein User schwärmend „Baby got back“ und schien sich dabei auf den gleichnamigen Hit-Song des Rappers Sir Mix-a-Lot (58) aus dem Jahr 1992 zu beziehen, der von Jennifer Lopez‘ (52) berühmten Hinterteil inspiriert wurde. Der Follower der Influencerin brachte dadurch seine Bewunderung für die körperbetonte Jeans und das bauchfreie Oberteil des Stars zum Ausdruck, wodurch ihre weiblichen Rundungen betont wurden. Das selbstbewusste Model antwortete daraufhin mit einem Augenzwinkern: „Ich gebe mein Bestes.“ Und auch ein weiterer Fan schrieb begeistert: „Perfekter Po.“