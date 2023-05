Anna Heisers Baby konnte nach der Geburt nicht selbstständig atmen

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser berichtet auf Instagram von der dramatischen Geburt ihrer Tochter Alina Marikka. Die Kleine musste künstlich beatmet werden. (Fotomontage) © Vox/Goodbye Deutschland & RTL

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser berichtet auf Instagram von der dramatischen Geburt ihrer Tochter Alina Marikka. Die Kleine musste künstlich beatmet werden.

Im November verkündeten Anna Heiser (32) und ihr Ehemann Gerald (37) zuckersüße Neuigkeiten: Die „Bauer sucht Frau“-Stars durften ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen. Zusammen hat das Paar bereits Sohn Leon (2), der im Januar 2021 geboren wurde. Die Geburt von Töchterchen Alina Marikka machte das Familienglück der Heisers komplett. Allerdings kam die Kleine unter denkbar dramatischen Umständen zur Welt.

In einem emotionalen Instagram-Post erinnert sich die Zweifach-Mama an die schwierigen Stunden zurück. „Wenn ich dieses Foto sehe, denke ich an einen der emotionalsten Momente meines Lebens. Die ungefilterten Gefühle. Angst, Liebe, Erschöpfung, Hoffnung“, schrieb Anna zu einem Bild, das sie nach der Geburt mit ihrer Tochter zeigt, die an Schläuche angeschlossen ist.

Das erste Warnzeichen war, dass die Wehen der Namibia-Auswanderin viel zu früh begannen. „Ich war in der 35. Schwangerschaftswoche und hatte somit noch viel Zeit bis zur Geburt. In der Nacht wurden die Wehen immer schlimmer“, berichtete sie. Glücklicherweise machte sich das Paar rechtzeitig auf dem Weg ins Krankenhaus, das 200 Kilometer von seiner Farm entfernt war.

Anna Heiser: „Es war eine unbeschreibliche Zeit“

Schließlich sei klargeworden, dass die Geburt nicht mehr aufgehalten werden konnte. „Eine Mischung aus Gefühlen der Vorfreude auf das Kennenlernen meines zweiten Wunders und der Angst überwältigte mich“, enthüllte die Influencerin. Wie bei der vergangenen Geburt von Sohn Leon habe die PDA nicht funktioniert.

Die Geburt ihrer kleinen Tochter verlief für Anna Heiser höchst dramatisch © RTL+

Als Anna ihre kleine Prinzessin dann zum ersten Mal schreien hörte, sei es ein „unglaublich schönes Gefühl“ gewesen, das aber leider „nur von kurzer Dauer“ war. „Denn es war schnell klar, dass sie nicht selbständig atmen kann und direkt auf die Intensivstation muss. Ich kann es nicht beschreiben, was mir damals durch den Kopf ging“, enthüllte die gebürtige Polin. „Ich war unfassbar froh, dass Gerald dabei war.“ Am nächsten Tag habe sie sich „mit aller Kraft“ in die Neugeborenen-Intensivstation geschleppt, um bei ihrem Baby zu sein.

„Es war eine unbeschreibliche Zeit mit Achterbahn der Gefühle. Angst, Liebe, Freude - alles war dabei“, resümierte Anna. „Jetzt schläft Alina auf meiner Brust, ich höre ihr beim Atmen zu und bin einfach nur glücklich, einen Schutzengel gehabt zu haben.“