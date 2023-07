„Schrecklich“: „Bauer sucht Frau“-Fans lästern über neues Tattoo von Anna Heiser

Hate wegen neuer Tinte

Die Follower der „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin sind nicht begeistert, doch Anna Heiser rechtfertigt ihre Liebe zu Tätowierungen.

Niwy (Polen) – Anna Heiser (33) nahm bereits 2017 an der kultigen Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ von Inka Bause (54) teil. Dort fand sie die Liebe ihres Lebens, Gerald Heiser (38), mit dem sie mittlerweile zwei Kinder hat und eine Farm in Namibia führt. Trotzdem ist Anna ihrer wilden Seele treu geblieben und hat auch ihre Leidenschaft für Tattoos nicht verloren. Sehr zum Missfallen einiger ihrer Follower, gegen die sie sich jetzt wehrt.

Anna Heiser wehrt sich: Darum hat sie schon wieder ein neues Tattoo

Auf Instagram zeigt Anna Heiser regelmäßig ihren neuen Körperschmuck und bekommt auch ebenso regelmäßig kritische und teilweise fiese Kommentare dafür. Diese hat sie sich jetzt zunutze gemacht, um daraus ein Video mit einer starken Message zu kreieren. Sie postete einen Clip von sich selbst, in dem sie ein neues Blumen-Tattoo auf der linken Schulter bekommt. Es handelt sich dabei um eine rote Mohnblume und zwei blaue Kornblumen mit etwas Schilf drumherum.

Dazu sind die Kommentare eingeblendet: „Warum machst du das? Das ist so schrecklich?“ Oder: „Warum tätowieren?“ Auch einen Dritten zitiert sie, der das Tätowieren persönlich nicht nachvollziehen kann: „Keins! Warum machst du sowas überhaupt?“ Die Antwort liefert Anna prompt nach. In großen Buchstaben schreibt sie deutlich: „Weil es mir gefällt.“

Unter dem Video schreibt sie: „Meine Tattoos erzählen meine Geschichte. Es sind kleine Kunstwerke mit großer Bedeutung für mich. Tattoos machen nicht die Menschen „kriminell“ oder „dumm“, die machen und bunt. Mag sein, dass sie mit 70 scheiße aussehen, aber mein Gesicht wird es vermutlich auch.“

Fans im Netz supporten Körperverzierung: Anna Heiser bekommt positives Feedback für Tattoo-Video

Ob mit diesem Video die Hater ruhiggestellt werden, ist fraglich. Allerdings hat Anna Heiser damit definitiv ihren Standpunkt klargemacht und den meisten Followern gefällt das: „Deine Tattoos sind so schön. Ich will auch eins haben.“ Eine andere amüsiert sich über die ganzen Kritiker und merkt an: „Wenn mit 70 dein einziges Problem sein wird, wie deine Tattoos aussehen, dann würde ich sagen, hat es dich gut erwischt.“

Und wieder andere bleiben fair: „Ich möchte selbst kein Tattoo haben, aber ich würde mir nie erlauben, andere deswegen abwertend zu kommentieren. Und dein Tattoo sieht wunderschön aus.“ Weniger Glück in Sachen Liebe hatte zuletzt ein anderes „Bauer sucht Frau“-Paar: Jörg und Patricia haben sich überraschend getrennt. Verwendete Quellen: Instagram

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/Anna Heiser